Volley, la Koira Vittoria in serie D con le Under 17: primo punto a Siracusa

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Al via il campionato di serie D femminile di pallavolo. Ai nastri di partenza c’è l’ASD Koira Volley Vittoria, che affronta il campionato regionale con un gruppo composto prevalentemente da atlete Under 17. Si tratta di una squadra giovane composta soprattutto da atlete che non hanno mai disputato un campionato di categoria e che provengono dalle giovanili.

Il campionato è iniziato con due sconfitte, la prima subita in casa contro il Gela, la seconda fuori casa contro il Siracusa. Questa seconda sconfitta, però, è maturata al tie break e questo ha consentito alla squadra vittoriese di conquistare il suo primo punto in campionato.

Contro Gela e Siracusa, avversarie più esperte

Sia nella partita contro il Gela, squadra costruita per cercare di vincere il campionato, sia contro il forte Siracusa, le atlete vittoriesi hanno affrontato formazioni di livello superiore con giocatrici di esperienza.

Dopo le prime due giornate, le vittoriesi hanno conquistato un punto nella trasferta di Siracusa, dove sono state sconfitte per 3-2 al tie-break. Nella gara d’esordio, disputata in casa contro il Gela, era invece arrivata una sconfitta.

Due partite che hanno permesso alla formazione di misurarsi con avversarie dotate di maggiore esperienza. Il Gela, in particolare, è una squadra costruita per puntare alla vittoria del campionato, con atlete provenienti anche dalla Serie B2. Nonostante il divario tecnico e di esperienza, le ragazze della Koira hanno disputato un ultimo set molto combattuto, giocando alla pari con le avversarie.

Anche nella trasferta di Siracusa le vittoriesi si sono confrontate con una formazione composta da giocatrici più mature. «Sapevamo che sarebbe stato un campionato impegnativo, soprattutto considerando la giovane età delle nostre atlete», spiega Irene Bonì, allenatrice e socia dell’ASD Koira Volley.

La capitana e la più giovane

Capitano della squadra è la veterana Alessandra Ferrigno: con la sua esperienza rappresenta un punto di riferimento per le compagne.

La Koira non ha obiettivi da primato, ma in una società come questa molte atlete possono crescere ed emergere.

Tra le atlete più giovani c’è la quattordicenne Matilde La Terra Pirrè, classe 2012. Nonostante la giovanissima età ha già dimostrato di poter offrire un contributo prezioso al gruppo. Matilde gioca da quattro anni nella Koira Volley. È un’atleta giovanissima e con grandi potenzialità: nel settembre scorso ha fatto parte della selezione della Sicilia al Trofeo delle Regioni di beach volley, a Margherita di Savoia.

Undici campionati e lo staff tecnico

L’ASD Koira Volley Vittoria è impegnata quest’anno in ben undici campionati, cinque maschili e sei femminili.

Nel settore giovanile la squadra Under 15 ha conquistato una vittoria per 3-2 contro l’Ardens Comiso, mentre indicazioni positive sono arrivate anche dalle formazioni Under 15 e Under 17. È inoltre previsto l’avvio del campionato Under 19 maschile.

A guidare le diverse squadre è uno staff composto da allenatori qualificati FIPAV. Sono tecnici di secondo grado Irene Bonì e Davide Drogo; Kiara Koritarova, Filippo Diana, Elena Biazzo, Lorenzo Carmina e Angelo Giardina sono allenatori di primo grado. Completano lo staff Fabiola Ferrigno e Giusianna Brugoletta nel ruolo di Smart Coach.

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