Green Sport Modica domina il derby: 3-0 al Koira Vittoria e primato consolidato

Prosegue senza sosta la corsa della Green Sport Modica nel campionato di Serie D femminile girone D. Al PalaRizza le modicane conquistano un netto 3-0 contro l’Asd Koira Vittoria nella diciassettesima giornata, centrando la quindicesima vittoria stagionale e rafforzando il primato in classifica.

Una prestazione solida e concreta per il sestetto della Contea, capace di gestire i momenti più delicati del match e di imporsi con autorità davanti al proprio pubblico.

Un primo set combattuto e deciso nel finale

L’avvio di gara è favorevole alle padrone di casa, guidate dal trio Borgese, Failla e Pellegrino, che riescono subito a portarsi avanti di quattro lunghezze. La reazione del Koira Vittoria, allenato da coach Irti, non si fa attendere: le ospiti rientrano in partita e mantengono il set in equilibrio fino al 22 pari.

Nel momento decisivo, però, emerge la maggiore incisività offensiva della Green Sport Modica, che piazza l’allungo finale e chiude il parziale sul 25/23.

Modica prende il controllo del match

Nel secondo set le biancoverdi alzano il livello del gioco. Capitan Melilli e compagne costruiscono con continuità e precisione, riuscendo a prendere il largo e a gestire il vantaggio fino al 25/19.

La terza frazione segue lo stesso copione: partenza forte della squadra modicana, tentativo di rientro delle ospiti guidate da capitan Koritarova e nuova accelerazione decisiva della Green Sport che chiude 25/21, mettendo il sigillo su una vittoria meritata.

Quindicesima vittoria e sguardo al futuro

Con questo successo, la Green Sport Modica consolida la vetta della classifica e si prepara all’ultimo impegno della regular season, in programma l’11 aprile in trasferta contro l’Asd Ciclope Volley a Bronte.

Un percorso fin qui straordinario per la formazione modicana, che conferma continuità di rendimento e ambizioni importanti in vista della fase decisiva della stagione.

Weekend amaro per le altre formazioni modicane

Se la prima squadra sorride, il fine settimana registra risultati meno positivi per le altre compagini della società. Arrivano infatti due sconfitte in trasferta per le formazioni impegnate nei campionati di prima e seconda divisione femminile, guidate rispettivamente dal duo Pellegrino-Borgese e da coach Lauretta.

A queste si aggiunge anche la sconfitta casalinga della squadra Under 13 CSI, allenata dal duo Lauretta-Scollo.

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