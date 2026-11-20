Vittoria, sede del Centro per l’impiego da 796mila euro: 146mila più del previsto

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Vittoria ha comprato la nuova casa del suo Centro per l’impiego e ha appena finito di pagarla: ai tre proprietari privati dell’immobile tra via Cascino e via Palestro sono andati in tutto 796.400 euro. È una cifra che supera di 146.400 euro quella messa in conto pochi mesi fa e che lascia quasi nulla per ciò che dovrebbe venire dopo: i lavori per trasformare l’edificio in uffici aperti al pubblico.

Un acquisto pagato con il PNRR

L’operazione fa parte del piano regionale per il potenziamento dei Centri per l’impiego, finanziato con i fondi del PNRR. Per Vittoria la Regione ha concesso 870.357,66 euro, una somma che deve coprire sia l’acquisto dell’immobile sia il suo adeguamento. A luglio, come avevamo raccontato, il progetto era stato presentato come una svolta per i servizi al lavoro della provincia, anche perché una sede di proprietà avrebbe fatto risparmiare gli affitti.

I conti che non tornano

Il contratto di compravendita è stato firmato il 30 giugno davanti a un notaio di Vittoria. Quando la giunta autorizzò la firma, pochi giorni prima, la somma prevista per i venditori era di 650.000 euro, a cui si aggiungevano 67.144,40 euro per il rogito. A luglio il Comune ha versato ai proprietari un acconto di 629.142,71 euro; ora chiude con un saldo di 167.257,29 euro.

Mettendo in fila i numeri del Comune, tra prezzo pagato e spese notarili si arriva a 863.544,40 euro. Del finanziamento restano 6.813,26 euro: è difficile immaginare che bastino per adattare un intero edificio a sede di un ufficio pubblico.

Le domande aperte

Da dove nasca la differenza di 146.400 euro rispetto alla cifra indicata a giugno, il Comune non lo ha ancora spiegato. Potrebbe trattarsi di un prezzo ricalcolato in un secondo momento, ma finora nessuna motivazione è stata resa nota. Resta da capire anche con quali risorse si faranno i lavori e quando il Centro per l’impiego potrà davvero trasferirsi nella nuova sede.

Sono domande che pesano di più in una città dove i conti del Comune sono già finiti in Procura. La casa per chi cerca lavoro è stata comprata: adesso bisogna capire quanto è costata davvero e quando aprirà le porte.

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