Ragusa, nuovo Prg fermo in Regione da due anni e mezzo: il Pd chiede la diffida

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Due piani regolatori da rispettare contemporaneamente, e nessuno dei due davvero in vigore per intero. È la condizione in cui si trova da oltre due anni e mezzo chi vuole costruire o ristrutturare a Ragusa: il nuovo Piano regolatore generale, adottato dal Consiglio comunale il 7 maggio 2024, attende ancora il via libera della Regione. A denunciarlo sono il segretario cittadino del Partito democratico, Riccardo Schininà, e il capogruppo consiliare Peppe Calabrese, che chiedono al Comune di diffidare Palermo.

La normativa regionale fissa in 270 giorni dalla presentazione del Piano all’assessorato regionale il termine per le determinazioni. Il Pd riconosce che vanno messe in conto le integrazioni dei documenti e la Valutazione ambientale strategica, ma giudica «inaccettabile il protrarsi di questo iter».

Il doppio vincolo delle misure di salvaguardia

Il nodo è tecnico ma ha effetti molto concreti. Finché il nuovo Prg non viene approvato restano in piedi le misure di salvaguardia: ogni intervento deve rispettare sia il piano vigente, che risale al 2006, sia quello adottato nel 2024. Secondo il Pd questo limita fortemente le possibilità di intervento, scoraggia gli investimenti e penalizza cittadini, professionisti e piccole e medie imprese dell’edilizia.

«Assistiamo a una sostanziale stagnazione dell’attività edilizia, mentre continuano a sorgere strutture destinate alla grande distribuzione commerciale», affermano Schininà e Calabrese. A questo si aggiungono, sostengono, i ritardi degli uffici comunali nella gestione delle pratiche, «con casi di Scia per le quali i tempi di esame raggiungono persino gli undici mesi».

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La stoccata politica: stesso partito, nessuna risposta

Il Pd rivendica un ruolo nell’adozione del piano, approvato in aula anche grazie al suo contributo, che portò all’azzeramento delle aree di espansione inizialmente previste dall’amministrazione. E punta il dito sulla vicinanza politica tra il sindaco Peppe Cassì e il presidente della Regione Renato Schifani, entrambi di Forza Italia: «Appare paradossale che l’amministrazione comunale non riesca a ottenere da Palermo risposte concrete».

Calabrese aggiunge di aver sollevato la questione nell’ultima attività ispettiva in Consiglio comunale, «senza ottenere dal sindaco alcuna risposta nel merito». Il partito chiede quindi all’amministrazione di rendere noto lo stato dell’iter, chiarire le ragioni dei ritardi e muoversi con la Regione, arrivando, se ci sono i presupposti, a una formale diffida per chiudere il procedimento.

Il tema del piano regolatore non è nuovo in provincia: a Vittoria, per esempio, la città è ancora ferma al piano del 1987. A Ragusa il nuovo strumento c’è, ma resta sospeso a metà strada tra il Palazzo di Città e Palermo. foto di repertorio.

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