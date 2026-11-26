Vittoria, nell’ex chiesa di Sant’Antonio abate il videoclip di Tagliafico e Gomez

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La musica cristiana internazionale incontra la Sicilia: Ismaele Tagliafico e Pedro Gomez hanno scelto Vittoria per lanciare un videoclip musicale che unisce fede, musica e talento. Il progetto artistico dei due musicisti ha trovato a Vittoria e nel suo centro storico la sua location ideale.

I due artisti hanno scelto l’ex chiesa di Sant’Antonio abate (una chiesa del XVII secolo, ormai diruta, priva di tetto, di cui restano solo le mura e le tracce di un’architettura tipica del barocco siciliano) come location ideale per un progetto artistico dal respiro internazionale.

Il videoclip è stato girato proprio tra le mura e i ruderi bellissimi dell’ex chiesa, che si trova nel centro storico, a pochi passi dal municipio, dalla Chiesa madre di San Giovanni e da piazza del Popolo.

Sant’Antonio abate è diventato il luogo d’incontro dei due artisti, dediti entrambi alla musica cristiana. Ismaele Tagliafico, cantante vittoriese appartenente alla Chiesa Evangelica Nuova Creazione di Vittoria, guidata dal pastore Giuseppe Decorato, ha collaborato con Pedro Gomez, cantante venezuelano conosciuto a livello internazionale, anch’egli dedito alla musica cristiana.

Il videoclip musicale vede i due artisti interpretare insieme un medley di tre brani del repertorio di Pedro Gomez, uniti in un’unica esperienza musicale e spirituale. Di fatto i due artisti hanno mixato e interpretato spezzoni di alcuni brani di Gomez, unendoli in sequenza e interpretandoli insieme, con l’utilizzo delle due lingue, spagnolo e italiano. La collaborazione tra i due nasce dalla comune passione per la musica cristiana e dal desiderio di utilizzare il canto come strumento per trasmettere un messaggio di fede, speranza e amore di Dio, superando le barriere linguistiche, culturali e geografiche.

Ismaele Tagliafico ha scelto di dedicare la propria voce alla musica cristiana, portando avanti una visione nella quale la musica non è soltanto espressione artistica, ma anche strumento di evangelizzazione. Vive in Sicilia, a Vittoria; Pedro Gomez vive a Maracaibo, in Venezuela, ma gira il mondo per i concerti e le produzioni musicali.

«Ho voluto fortemente che questo progetto fosse realizzato a Vittoria, nella mia città, dove è nato il mio percorso di fede. Collaborare con Pedro Gomez rappresenta per me una grande gioia. Al di là dell’aspetto artistico, ciò che ci unisce è il desiderio di far conoscere Dio attraverso la musica. Credo che la musica cristiana abbia la straordinaria capacità di raggiungere il cuore delle persone, indipendentemente dalla loro lingua e dalla loro provenienza».

Leggi anche: Vittoria, Fare Verde propone di trasformare via Cavour in un salotto verde

Sui luoghi del centro storico di Vittoria scelti dagli artisti, anche il presepe-installazione di Arturo Barbante; tra i videoclip girati in provincia, quello di Ilary Z tra il castello di Donnafugata e Ragusa.

Tutte le notizie di Vittoria

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it