"Libertad” il nuovo videoclip di Ilary Z girato tra il Castello di Donnafugata e Ragusa. VIDEO - Ragusa Oggi

“Libertad” il nuovo videoclip di Ilary Z girato tra il Castello di Donnafugata e Ragusa. VIDEO

Condividi su:

Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z, toscana, cantante, ma anche come istruttrice di zumba, fitness, coreografa e ballerina, è stata autrice dei brani “Baila conmigo”, “Waiting for you”, “Love in tango”, “Eres mi vida”.

Il suo ultimo singolo, “Libertad”, è stato girato la scorsa primavera in Sicilia, tra Marzamemi e il Castello di Donnafugata.

Ma anche a Ibla e in altre location del Ragusano. Il singolo “Libertad” “che si ispira ai fatti avvenuti in Venezuela e la cantante ha voluto trasmettere l’idea di libertà e vicinanza a questo popolo.