Ragusa, M5S: Najla Hassen riconfermata rappresentante territoriale

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Najla Hassen resta alla guida del Movimento 5 Stelle a Ragusa. L’assemblea degli iscritti, riunita ieri sera, sabato 28 novembre, l’ha riconfermata rappresentante territoriale del M5S e ha indicato come vice coordinatori Aldo Billone e Giuseppe Migliorisi. Lo rende noto l’ufficio stampa del Movimento.

Prima del voto gli iscritti hanno discusso del ruolo e delle funzioni del rappresentante territoriale, la figura che nel Movimento tiene i rapporti tra la base locale e i livelli regionale e nazionale.

Lo sguardo alle elezioni del 2027

Hassen guarda già alle prossime scadenze. «Da oggi si parte più determinati di prima verso le varie tornate elettorali del 2027», dice dopo la riconferma, ringraziando «tutte le iscritte e gli iscritti» e i due vice, con i quali, aggiunge, forma «una squadra coesa».

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La rappresentante territoriale ricorda che i gruppi tematici del Movimento a Ragusa sono aperti anche ai non iscritti, e invita chi vuole a portare proposte e suggerimenti.

«Un fronte progressista, non una coalizione di comodo»

Sul piano politico la linea indicata è quella delle alleanze nel campo progressista. «Abbiamo appuntamenti importanti e la responsabilità di contribuire a costruire un vero fronte progressista e non una coalizione di comodo o di convenienza», afferma Hassen, che rivendica la vicinanza alla linea nazionale del Movimento e «ai valori che stanno portando avanti i nostri portavoce ai livelli più alti».

Con la riconferma della rappresentante e la nomina dei due vice, il M5S ibleo completa così la squadra che accompagnerà il Movimento verso il prossimo anno elettorale.

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