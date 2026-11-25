Siracusa-Gela, il M5S all’Ars: 600 milioni per il lotto Modica-Scicli

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Seicento milioni di euro per finanziare il lotto 9 Modica-Scicli dell’autostrada Siracusa-Gela, evitando che l’opera resti incompiuta. Li chiede un emendamento alla Legge di stabilità regionale 2027-2029, in discussione all’Ars, presentato dalla deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Campo.

Insieme a questo, altri due emendamenti M5S, a firma dei deputati Luigi Sunseri e Nuccio Di Paola, sono stati presentati in Commissione Bilancio per l’arteria che dovrebbe collegare Siracusa e Gela attraversando la provincia di Ragusa.

Seicento milioni fino a Scicli

L’emendamento di Campo prevede che le risorse, assegnate al Consorzio per le Autostrade Siciliane, servano a finanziare affidamento ed esecuzione dei lavori, espropri e opere accessorie fino a Scicli.

Il nodo, ricostruisce la deputata, sono i fondi mancanti. Nel febbraio 2024 l’assessore regionale alle Infrastrutture, Aricò, aveva indicato in 499 milioni il costo dell’opera, assicurando che i 150 milioni mancanti sarebbero stati reperiti con la nuova programmazione. Il finanziamento statale di 350 milioni, approvato dal Cipess nel 2022 a valere sul Fondo sviluppo e coesione, è stato invece revocato a fine novembre 2024 e da allora, sostiene il M5S, non è arrivato alcun nuovo finanziamento.

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«Si tratta di tenere fede a una promessa dell’assessore Aricò», dice Campo. «Quando furono sottratti all’opera 350 milioni di finanziamento, Aricò assicurò non solo che i fondi mancanti sarebbero stati trovati, ma che sarebbero state aggiunte anche le somme per far fronte al caro prezzi dei materiali. Dopo due anni non abbiamo visto nulla. Aricò spieghi ai cittadini della provincia di Ragusa che fine hanno fatto gli impegni assunti». La deputata ricorda che il lotto 9 ha già un progetto esecutivo e chiede «una scelta politica chiara: garantire le risorse, tutelare il progetto e impedire che anni di lavoro vadano perduti».

A rendere urgente la questione, aggiunge, c’è il rischio di decadenza di vincoli espropriativi e autorizzazioni, segnalato a ottobre 2025 dalla Cgil di Ragusa, che stimava un fabbisogno di circa 640 milioni. «Rischiamo di ritrovarci un’autostrada che si interrompe a Modica», conclude Campo, rivolgendosi alla maggioranza: «non si sprechi l’occasione disperdendo milioni in prebende elettorali».

Da Scicli a Gela: i fondi per la progettazione

Gli emendamenti di Sunseri e Di Paola riguardano il tratto Scicli-Gela e finanziano la progettazione dei lotti dal 10 al 16 (Irminio, Ragusa, Santa Croce Camerina, Comiso, Vittoria, Dirillo e Gela Est), affidandola al Consorzio per le Autostrade Siciliane. Entrambi prevedono che entro 90 giorni sia definito un programma delle attività con il relativo cronoprogramma, e un sistema di controllo sull’avanzamento: la relazione semestrale dell’assessore all’Ars nel testo di Sunseri, monitoraggio, rendicontazione e revoca delle somme in quello di Di Paola.

Sunseri punta ad arrivare al progetto esecutivo, con priorità ai lotti 10 e 11; Di Paola a completare e aggiornare gli elaborati già esistenti, dopo una ricognizione preliminare di progetti e fondi disponibili, per non ripartire da zero.

Sul tema, su RagusaOggi.it anche il no della Uil al pedaggio e la posizione di sindacati e imprese di Ragusa e Siracusa.

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