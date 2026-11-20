Emanato il decreto: 6 milioni di euro per le borse di studio degli specializzandi sanitari non medici negli atenei di Palermo, Catania e Messina.
Ragusa, indennità del segretario generale al massimo: arretrati per 7.910 euro
20 Nov 2026 09:30
Al Comune di Ragusa il segretario generale guadagnerà di più, e con effetto da febbraio. L’amministrazione ha deciso di portare la sua retribuzione di posizione al livello più alto consentito dal nuovo contratto nazionale e di aggiungere la maggiorazione massima prevista per i capoluoghi di provincia. Il conto degli arretrati è già fatto: 7.910,52 euro lordi.
Che cosa cambia in busta paga
Il punto di partenza è il contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali per il triennio 2022-2024, firmato il 23 febbraio 2026. Il nuovo contratto alza i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione, e Ragusa sceglie il tetto: 53.665,99 euro annui lordi su tredici mensilità.
A questa cifra il Comune somma la maggiorazione del 15% che il contratto consente ai capoluoghi con strutture complesse, pari a 8.500,34 euro annui lordi, oltre oneri e Irap. L’aumento vale dal 23 febbraio. In busta paga arriverà da novembre, mentre gli arretrati coprono 251 giorni, fino al 31 ottobre. Ai 7.910,52 euro si aggiungono 2.110,52 euro di oneri riflessi e 672,39 euro di Irap a carico del Comune.
Il premio di risultato e il totale
C’è poi il premio di risultato del 2026. Il Comune mette da parte 28.000 euro, con altri 6.664 euro di oneri e 2.380 di Irap: saranno pagati solo dopo la valutazione degli obiettivi assegnati per l’anno. Sommando tutte le voci, le risorse disponibili nel 2026 per la parte variabile e di posizione dello stipendio del segretario arrivano a 139.589,80 euro.
Le ragioni del Comune
Palazzo dell’Aquila motiva la scelta con il peso dell’incarico: coordinamento dei dirigenti, responsabilità per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, presidenza delle commissioni di concorso e della delegazione che tratta i contratti integrativi, potere sostitutivo quando gli uffici restano fermi, guida dell’Avvocatura civica. Pesano anche, secondo l’amministrazione, le «carenze nell’organico» dei dirigenti, che fanno crescere il lavoro di coordinamento.
Tutto rientra in ciò che il contratto nazionale consente e la copertura in bilancio è stata verificata dal servizio finanziario. Resta il fatto che l’amministrazione ha scelto, voce per voce, il massimo possibile: una decisione legittima che può comunque far discutere.
Leggi anche: Ragusa, Vallata Santa Domenica a un privato per 10 anni: dal Comune 455mila euro e Ragusa, sinistro per una buca nell’asfalto: il Comune paga 300 euro e chiude la lite.
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata