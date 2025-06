Ragusa: i rondoni muoiono soffocati dal caldo e nessuno se ne occupa, cittadini lanciano allarme sui social

Da anni, nei quartieri storici di Ragusa, un dramma silenzioso si consuma ogni estate. I rondoni, quei maestri del volo instancabili stanno cadendo letteralmente dal cielo. Il colpevole? Un caldo torrido che li soffoca e li costringe a scendere dai loro nidi nei sottotetti e sotto le tegole per cercare aria fresca — ma spesso trovano solo l’asfalto rovente e la morte.

Il fenomeno, segnalato già dal 2021, è diventato sempre più grave. I piccoli, incapaci di reggere le temperature estreme, si gettano fuori dal nido in cerca di refrigerio, senza però riuscire a volare. Il risultato sono decine di rondoni trovati abbandonati sui marciapiedi del centro storico, vittime innocenti di una crisi climatica che non risparmia neppure il mondo degli animali selvatici.

Fino a poco tempo fa a Ragusa un gruppo di volontari si era mobilitato per salvare questi uccelli, riuscendo a salvare molte vite preziose. Ma oggi, senza alcun sostegno economico, questi angeli custodi si trovano con le mani legate. Il loro impegno non basta più. La comunità, sempre più allarmata, si è riversata sui social per lanciare un appello disperato: è ora che istituzioni, associazioni e cittadini intervengano con risorse concrete per fermare questa strage silenziosa.

