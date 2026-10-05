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Ragusa e Scicli, nuovo asfalto su tre strade: interventi per oltre nove chilometri
05 Ott 2026 10:14
Nuovo asfalto, sistemazione dei tratti con avvallamenti e interventi per far defluire correttamente l’acqua piovana. Partono i lavori sulle strade tra Ragusa e Scicli, con un investimento di 1.925.000 euro destinato alla manutenzione straordinaria delle SR 61, 63 e 73. Il finanziamento, attraverso le risorse FSC 2021-2027, interesserà complessivamente oltre nove chilometri di viabilità.L’obiettivo è migliorare sicurezza e percorribilità, intervenendo sia sulla pavimentazione deteriorata sia sugli elementi che contribuiscono a proteggere la sede stradale.
Lavori sulle strade tra Ragusa e Scicli: le arterie interessate
Nel territorio di Ragusa i cantieri riguarderanno la SR 61 “Spinazzella-Ferrante” e la SR 63 “Ficazza-Palma”. A Scicli si interverrà invece sulla SR 73 “Spinazza-Piano Grande”.L’asfalto danneggiato sarà rimosso e sostituito con un nuovo manto. Nei punti segnati da avvallamenti, i lavori comprenderanno anche il rifacimento del fondo stradale.
Una parte dell’intervento sarà dedicata alle acque piovane: cunette e scarpate verranno liberate da vegetazione e detriti, mentre le parti danneggiate saranno ripristinate per consentire il corretto deflusso dell’acqua. Previsti anche il recupero dei muri in pietra a secco danneggiati o mancanti e il rifacimento della segnaletica, sia orizzontale sia verticale.
Il confronto tra Libero Consorzio e Comuni
Dell’avvio dei lavori si è discusso durante un incontro tra la presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, e il sindaco di Scicli, Mario Marino, insieme ai tecnici e al dirigente del settore. La presidente Schembari ha ribadito che manutenzione e sicurezza della rete stradale rappresentano una priorità. “Le risorse disponibili, ha sottolineato, permetteranno di realizzare interventi necessari per migliorare le condizioni delle arterie e tutelare chi le percorre”.
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