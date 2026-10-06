Ragusa applaude Gabriel: a 19 anni conquista la Scuola Superiore di Catania

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Un altro importante traguardo per Gabriel, giovane studente ragusano di 19 anni, che dopo la maturità classica e il Premio Verdirame, assegnato come miglior studente dell’anno scolastico 2025/2026, ha superato il selettivo concorso per entrare alla Scuola Superiore di Catania.

Da poco iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania, Gabriel si prepara così ad affrontare un percorso universitario ancora più ricco e impegnativo. La Scuola Superiore di Catania è infatti un centro di alta formazione dell’Ateneo etneo che accoglie studenti selezionati per merito e offre, accanto al normale corso di laurea, una formazione interdisciplinare fatta di corsi, seminari, attività di ricerca e occasioni di confronto culturale. Gli allievi possono inoltre vivere presso il Collegio Villa San Saverio, usufruendo di vitto e alloggio e di numerosi servizi dedicati allo studio.

Un’opportunità importante per Gabriel, che in pochi mesi ha trasformato un brillante percorso scolastico in una nuova sfida accademica. La sua ammissione rappresenta una bella soddisfazione anche per Ragusa, che vede ancora una volta un suo giovane distinguersi per impegno, preparazione e determinazione. Per Gabriel, adesso, comincia una nuova avventura: quella di uno studente di Giurisprudenza chiamato a misurarsi con un percorso di alta formazione che guarda già alla ricerca e al futuro professionale.

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