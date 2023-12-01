Porte aperte all’innovazione: percorsi di alta specializzazione biomedicale e biotecnologie. Borse di studio per chi si iscrive ai percorsi ITS

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“Una strada diretta per entrare subito nel mondo del lavoro”, con questo slogan l’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita, dopo il successo in termini di inserimento lavorativo in Sicilia Occidentale, sbarca anche nel territorio Orientale della nostra Isola e ne diventa una eccellenza con nuovi e unici corsi di specializzazione grazie all’accordo siglato con l’ITT E. Majorana di Milazzo.

La partnership verrà presentata ufficialmente sabato 2 dicembre alle ore 10.00 presso l’Aula Magna ITT Ettore Majorana in via Tre Monti, 4 a Milazzo alla presenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto Majorana, Lorenzo Bruno Castrovinci, e della Presidente ITS Academy Nuove Tecnologie per la Vita, Maria Pia Pensabene.

L’evento, aperto a tutto al territorio, darà l’opportunità di conoscere le peculiarità dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta, uno degli 11 ITS Academy siciliani, ma l’unico nell’Area delle Nuove tecnologie della Vita. Durante l’incontro infatti saranno presentati i percorsi di alta formazione tecnica e tecnologica come il Biotecnologo della Qualità, il Tecnico Specialista Biomedicale e l’Informatico Biomedico.

Si tratta di percorsi di alta specializzazione nel settore del biomedicale e delle biotecnologie industriali e ambientali finanziati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che, tra l’altro, prevede anche l’erogazione di borse di studio fino a 6.000 euro annui per i fuori sede, pendolari e iscritti con un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a € 24.335,11.

I percorsi ITS sono biennali: un anno tra aula e laboratori e un anno direttamente in azienda in stage. L’ITS Academy Nuove tecnologie della vita ha, infatti, al proprio interno oltre 100 aziende. Non a caso, il 70% dei docenti arriva dal mondo delle imprese socie e partner. A conclusione del biennio, agli allievi dell’ITS Academy, in seguito ad un esame di Stato, viene rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore, titolo che corrisponde al V livello del “Quadro Europeo delle Qualifiche” e consente di chiedere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari per l’iscrizione ai Corsi di Laurea coerenti con la specializzazione conseguita.

Il futuro è già presente all’interno dell’ITS Academy: grazie alle importanti risorse arrivate col PNRR e destinate al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy, da qui a un anno, nascerà nel cuore di Palermo la prima Culla tecnologica Biomed e Biotech 4.0 in cui le allieve e gli allievi dell’ITS potranno misurarsi con le tecnologie più avanzate e in laboratori che riprodurranno gli stessi ambienti in cui lavoreranno: una vera e propria sala operatoria, un laboratorio di terapia intensiva, diagnostica per immagini ed endoscopia digestiva, sterilizzazione, per la parte biomedicale; un laboratorio di tecniche e analisi microbiologiche, laboratorio di analisi strumentali, laboratorio di microscopia per la parte biotech; Lab E&E project work 4.0, Lab E&E controlli 4.0, Lab E&E 4.0 making elettronico, Lab E&E 4.0 Sensori e dati per l’area di Elettronica ed Elettrotecnica avanzata 4.0; Lab Informatica 4.0 per l’uso di software applicativi, Lab Grafica Vettoriale e Modellazione e Stampa 3D, Lab di realtà aumentata e realtà virtuale, per l’Area telemedicina, Prototipazione e Stampa 3D. Il potenziamento dei laboratori 4.0 è infatti strategico nella formazione dei Super Tecnici.

Le iscrizioni aperte sul portale www.itsvoltapalermo.it e potrà accedervi chi ha conseguito il diploma di scuola superiore quinquennale (per info chiamare lo 091 336866 o scrivere a info@itsvoltapalermo.it ).

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