Olimpo latino “apre” alla recitazione: nuova sfida per la scuola di danza

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Un autunno carico di novità per il gruppo che fa capo a Gianni Falla, che 30 anni fa ha creato una scuola di danza dedicata non solo ai ragazzi ma anche e soprattutto alle persone adulte che riescono a conciliare impegni familiari con momenti di crescita e di relax. Anni di lavoro e di successi nel campo della danza che non vengono lasciati per strada ma che vengono arricchiti da una nuova proposta, il laboratorio InScena.

Sarà Alessandro Sparacino, attore modicano, il maestro che guiderà i partecipanti nel delicato apprendimento della recitazione mentre la danza viene affidata alle capacità professionali di Adriana Aprile. “Dopo anni di danza, incontri ed emozioni, ritrovarmi davanti a persone pronte a condividere un nuovo percorso mi commuove e mi dà energia – commenta Gianni Falla presentando il nuovo progetto dedicato al teatro – abbiamo già cominciato a conoscerci e a raccontare ciò che vorremmo costruire insieme. Ognuno con la propria storia, le proprie attitudini e il coraggio di mettersi in gioco. A chi vuole essere con il gruppo chiediamo di portare curiosità, passione e voglia di scoprire ciò che si può esprimere attraverso il teatro e la danza”.

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