Notte di Ferragosto sotto controllo: regole rigide sulle spiagge ragusane

In vista delle celebrazioni di Ferragosto, anche il Comune di Ragusa ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 794, che introduce divieti specifici sulle spiagge del litorale comunale dalle 16:00 del 14 agosto alle 10:00 del 15 agosto 2025. L’ordinanza è in linea con quelle già pubblicate da altri Comuni della costa iblea.

L’obiettivo è chiaro: garantire la sicurezza pubblica e proteggere l’ambiente costiero.

Cosa vieta l’ordinanza di Ferragosto a Ragusa

La misura stabilisce il divieto di: trasportare e utilizzare materiali per accendere fuochi; accendere falò o usare strumenti che producano faville, braci o fumo; installare tende, tendaggi o ricoveri provvisori; consumare alimenti e bevande alcoliche o trasportare lattine e contenitori in vetro.

Le sanzioni previste

Chi non rispetta le regole rischia multe da 25 a 500 euro, salvo che non si configuri un reato.

Il testo integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Ragusa

