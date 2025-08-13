L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Notte di Ferragosto sotto controllo: regole rigide sulle spiagge ragusane
13 Ago 2025 17:06
In vista delle celebrazioni di Ferragosto, anche il Comune di Ragusa ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 794, che introduce divieti specifici sulle spiagge del litorale comunale dalle 16:00 del 14 agosto alle 10:00 del 15 agosto 2025. L’ordinanza è in linea con quelle già pubblicate da altri Comuni della costa iblea.
L’obiettivo è chiaro: garantire la sicurezza pubblica e proteggere l’ambiente costiero.
Cosa vieta l’ordinanza di Ferragosto a Ragusa
La misura stabilisce il divieto di: trasportare e utilizzare materiali per accendere fuochi; accendere falò o usare strumenti che producano faville, braci o fumo; installare tende, tendaggi o ricoveri provvisori; consumare alimenti e bevande alcoliche o trasportare lattine e contenitori in vetro.
Le sanzioni previste
Chi non rispetta le regole rischia multe da 25 a 500 euro, salvo che non si configuri un reato.
Il testo integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Ragusa
