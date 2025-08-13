Home / Attualità

Notte di Ferragosto sotto controllo: regole rigide sulle spiagge ragusane

13 Ago 2025 17:06

In vista delle celebrazioni di Ferragosto, anche il Comune di Ragusa ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 794, che introduce divieti specifici sulle spiagge del litorale comunale dalle 16:00 del 14 agosto alle 10:00 del 15 agosto 2025. L’ordinanza è in linea con quelle già pubblicate da altri Comuni della costa iblea.
L’obiettivo è chiaro: garantire la sicurezza pubblica e proteggere l’ambiente costiero.

Cosa vieta l’ordinanza di Ferragosto a Ragusa

La misura stabilisce il divieto di: trasportare e utilizzare materiali per accendere fuochi; accendere falò o usare strumenti che producano faville, braci o fumo; installare tende, tendaggi o ricoveri provvisori; consumare alimenti e bevande alcoliche o trasportare lattine e contenitori in vetro.

Le sanzioni previste

Chi non rispetta le regole rischia multe da 25 a 500 euro, salvo che non si configuri un reato.
Il testo integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Ragusa

