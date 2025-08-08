Primo caso accertato in Sicilia di infezione da virus West Nile, e le condizioni del paziente sono gravi. Si tratta di un uomo di 74 anni, originario di Caserta e immunodepresso, attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Si era presentato al pronto soccorso con febbre altissima (oltre i 41°) e diplopia, […]
Modica, stop ai cantieri e ai lavori rumorosi per Ferragosto: firmata ordinanza
08 Ago 2025 10:17
Silenzio e relax per residenti e turisti durante la settimana clou dell’estate. Con un’ordinanza firmata dalla sindaca Maria Monisteri Caschetto, il Comune di Modica ha disposto la sospensione di tutte le attività edilizie private e dei lavori rumorosi nel centro storico e nelle frazioni balneari di Marina di Modica e Maganuco da lunedì 11 agosto a lunedì 18 agosto 2025, compresi.
La decisione, spiega la prima cittadina, nasce dall’esigenza di garantire «massima vivibilità e quiete» in un periodo di grande afflusso turistico, eliminando «fonti di rumore fastidiose che possono condizionare il relax».
L’ordinanza riguarda tutti i cantieri di edilizia privata nelle zone indicate e impone anche di liberare e ripulire eventuali aree pubbliche occupate da materiali di risulta. Escluse dal provvedimento le attività di cura del verde e i lavori di opere pubbliche, ritenuti di pubblica utilità.
Possibili deroghe saranno concesse solo in caso di reali e improcrastinabili esigenze, da richiedere e motivare preventivamente.
