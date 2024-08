Anche a Scicli emessa ordinanza anti-bivacco per San Lorenzo e Ferragosto: per i trasgressori multe fino a 500 euro

Il sindaco di Scicli ha emanato un’ordinanza per garantire il decoro urbano e la sicurezza pubblica durante le notti di San Lorenzo (10 agosto) e Ferragosto (14 agosto). L’ordinanza impone una serie di divieti che saranno in vigore dalle ore 08:00 del 10 agosto fino alle ore 06:00 dell’11 agosto, e dalle ore 08:00 del 14 agosto fino alle ore 06:00 del 15 agosto.

Divieti principali

Detenzione e trasporto di materiali infuocabili: è vietato detenere e trasportare legna, carbone, carbonella o qualsiasi altro materiale che possa essere utilizzato per accendere fuochi sulle spiagge o nelle aree pubbliche e demaniali marittime. Detenzione e trasporto di alcolici: è vietato detenere e trasportare bottiglie e recipienti contenenti sostanze alcoliche o superalcoliche sulla spiaggia o in aree demaniali marittime, salvo per i pubblici esercizi autorizzati alla vendita e somministrazione. Consumo di alcolici in contenitori di vetro o lattine: è vietato consumare bibite o alcolici in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro o lattine sulle spiagge o in prossimità di aree demaniali marittime. Abbandono di rifiuti: è vietato depositare, abbandonare o disperdere rifiuti come lattine, bottiglie di vetro, e bicchieri di vetro sul suolo pubblico. Campeggio e bivacco: è vietato trasportare, collocare e usare tende o altre apparecchiature per campeggio, sosta, pernottamento e bivacco sulle spiagge o aree demaniali. Oggetti contundenti: è vietato trasportare e detenere oggetti contundenti o atti a offendere l’incolumità fisica delle persone.

Sanzioni

Chiunque violi questi divieti sarà soggetto a una sanzione amministrativa fino a 500 euro. Queste misure sono state adottate per prevenire comportamenti pericolosi o dannosi e garantire il rispetto delle norme di sicurezza e decoro durante le festività.

