Muore a 67 anni al Consultorio di Modica Alta: era arrivata da Ragusa per un appuntamento con lo psicologo

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Una donna di 67 anni, residente a Ragusa, è morta questa mattina dopo essere stata colpita da un improvviso arresto cardiaco mentre si trovava al Consultorio di Modica Alta. La donna aveva raggiunto Modica per un appuntamento con lo psicologo. Un tragico paradosso ha voluto che il malore si verificasse proprio all’interno dell’edificio che ospita anche la postazione del 118.

L’intervento dei soccorritori è stato infatti immediato. L’infermiere e il soccorritore presenti in servizio, compresa subito la gravità della situazione, hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e attivato le procedure previste per le emergenze.

La postazione del 118 di Modica Alta, però, oggi era priva del medico a bordo. È stato quindi richiesto l’intervento dell’ambulanza medicalizzata proveniente da Pozzallo. Nell’attesa, infermiere e soccorritore hanno continuato senza interruzione i tentativi di rianimazione, mantenendosi in collegamento con il medico della Centrale operativa del 118 di Catania.

Nonostante la tempestività dell’intervento e i prolungati tentativi di salvarle la vita, per la sessantasettenne ragusana non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per gli adempimenti del caso. La tragedia ripropone inevitabilmente una questione che da tempo accompagna il sistema dell’emergenza sanitaria nel Ragusano: la carenza di medici sulle ambulanze del 118. In questo caso i soccorsi sono potuti iniziare praticamente nell’immediatezza del malore per una coincidenza logistica tanto favorevole quanto, purtroppo, insufficiente a salvare la donna.

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