Modica, al Pronto Soccorso arriva l’OBI: cos’è e perché può cambiare la gestione delle emergenze

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Da martedì 6 ottobre il Pronto Soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Modica avrà un nuovo servizio: entra in funzione l’OBI, l’Osservazione Breve Intensiva, con sei posti letto collocati nei locali al piano superiore dell’attuale area di emergenza, apparecchiature dedicate e la presenza di un’unità medica a tempo pieno. La novità riguarda direttamente gli utenti del bacino sanitario di Modica perché introduce un passaggio intermedio tra il Pronto Soccorso, il ricovero in reparto e le dimissioni.

Che cos’è l’Osservazione Breve Intensiva

Non è un nuovo reparto di degenza nel senso tradizionale del termine. L’OBI è un’area nella quale possono essere trasferiti dal Pronto Soccorso quei pazienti per i quali, dopo la prima valutazione, non è ancora possibile decidere con sicurezza se procedere al ricovero oppure consentire il rientro a casa. Il paziente resta quindi sotto osservazione per un periodo limitato, indicativamente tra le 6 e le 48 ore, durante il quale può essere sottoposto a monitoraggio clinico, esami, controlli ripetuti e ulteriori approfondimenti diagnostici. È il caso, per esempio, di situazioni nelle quali i sintomi richiedono di verificarne l’evoluzione nel corso delle ore o di attendere l’esito di accertamenti prima di assumere una decisione definitiva. L’obiettivo è arrivare a una scelta clinica più appropriata: dimissione in sicurezza, ricovero nel reparto competente oppure, quando necessario, trasferimento.

Cosa cambia per chi arriva al Pronto Soccorso di Modica

Il beneficio più importante riguarda proprio la gestione dei pazienti che si trovano in quella sorta di “zona grigia” dell’emergenza: non abbastanza gravi da richiedere subito un posto letto in reparto, ma neppure nelle condizioni di poter essere dimessi immediatamente. Finora questi casi possono contribuire a occupare più a lungo gli spazi del Pronto Soccorso in attesa che venga definito il percorso successivo. Con l’OBI, invece, sei pazienti potranno essere contemporaneamente trasferiti in un’area specificamente destinata all’osservazione, liberando risorse e spazi dell’emergenza per i nuovi accessi. L’effetto atteso è quindi duplice: da una parte ridurre i ricoveri non necessari, dall’altra rendere più fluido il percorso all’interno del Pronto Soccorso. Non significa automaticamente eliminare attese e sovraffollamento, che dipendono anche dalla disponibilità di personale, posti letto e servizi diagnostici, ma significa dotare il “Maggiore” di uno strumento organizzativo importante per affrontarli meglio.

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