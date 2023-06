Maturità: un dj set improvvisato e colazione insieme prima della prima prova a Ragusa

Il primo giorno di prova di maturità è sempre un momento emozionante per tutti gli studenti che, dopo tanti anni di studio, si apprestano a concludere il loro percorso scolastico. Anche per i ragazzi del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa, oggi è stata la volta della prova di italiano, la prima di una serie di esami che li porteranno alla tanto attesa maturità.

Ma prima di affrontare la prova, gli studenti hanno vissuto un simpatico episodio che ha contribuito a distendere l’atmosfera e a creare un clima di serenità. Il parroco della Chiesa San Pio X, Padre Ottone, ha infatti invitato gli studenti a una colazione durante un DJ set mattutino, offrendo loro la benedizione delle penne che avrebbero utilizzato per la prova.

In un momento storico come quello attuale, in cui la pandemia ha messo in ginocchio il mondo intero, i ragazzi del Liceo Scientifico “E. Fermi” hanno voluto dare un messaggio di speranza e di positività, affrontando la prova con il sorriso sulle labbra.

La maturità rappresenta per molti di loro un importante trampolino di lancio per il percorso universitario e per il loro futuro professionale. La prova di italiano, in particolare, è stata una vera e propria sfida per molti studenti, che hanno dovuto dimostrare di possedere una buona padronanza della lingua italiana e di saper esprimere le proprie idee in modo chiaro e convincente.

Ma nonostante lo stress e l’ansia che inevitabilmente accompagnano un momento così importante, i ragazzi del Liceo Scientifico “E. Fermi” hanno dimostrato di essere pronti ad affrontare la prova con determinazione e serietà, ma anche con la giusta dose di allegria e di spensieratezza.

Il futuro di questi giovani è ancora tutto da scrivere, ma oggi hanno dimostrato di avere le carte in regola per affrontare ogni sfida e per costruire un percorso di successo. La maturità è solo l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita, ma rappresenta anche un traguardo importante che va celebrato con gioia e con la consapevolezza di aver compiuto un grande passo verso il futuro.