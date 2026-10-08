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Dal Fermi di Ragusa alla Scuola Superiore di Catania: Luca Mazzariol, talento della Fisica

08 Ott 2026 08:24
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Luca Mazzariol ha chiuso il liceo con 100 e lode e si è guadagnato un posto che pochi riescono a conquistare: il giovane ragusano, appena diplomato al Liceo scientifico Enrico Fermi, è stato ammesso alla Scuola Superiore di Catania, dove seguirà il percorso di Fisica. A segnalarlo è la scuola, che parla di un risultato capace di far risuonare il nome della città anche negli ambienti scientifici nazionali.

Le gare nazionali e il premio Boscovich

Il traguardo non arriva per caso. Negli anni del liceo Luca si è misurato con le competizioni nazionali di Matematica, Fisica e Astronomia, distinguendosi ogni volta. Nel 2025 è arrivato fino alla finale nazionale del XXIV Campionato di Fisica, dove ha ricevuto il premio Ruggero Giuseppe Boscovich, intitolato allo scienziato del Settecento. Per il Fermi è un’eccellenza da festeggiare. Per Ragusa, la conferma che dalle sue aule escono ragazzi capaci di stare tra i migliori del Paese.

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