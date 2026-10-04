Lo Scicli C.R. esce sconfitto dal De Simone di Siracusa. Un 2-0 che brucia.

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La gara fra l’Atletico Siracusa e lo Scicli, valevole quale seconda giornata del Campionato di Prima Categoria girone F, è finita sul 2-0 in favore dei siracusani premiati a conclusione di una gara in cui i cremisi hanno giocato a viso aperto. Il risultato finale ha premiato i padroni di casa, accreditati come una delle rose più attrezzate e competitive dell’intero girone, in una gara in cui l’U.S.D. C.R. Scicli ha sfoderato una prestazione di grandissimo carattere, lottando su ogni pallone e giocando senza risparmio di risorse per tutti i novanta minuti. La rete di Quarto, con uno splendido cucchiaio a pallonetto alla Totti, è arrivata alla mezz’ora del primo tempo ed il raddoppio di Razza alla fine del secondo tempo. C’è grande rammarico e molto da recriminare per alcune decisioni arbitrali che hanno inevitabilmente condizionato l’andamento del match. Un arbitraggio che è apparso piuttosto casalingo e che ha determinato un paio di decisioni penalizzanti per i cremisi. Sull’1-0, un solare calcio di rigore a nostro favore negato dal direttore di gara; dopo una traversa su punizione di Spitale, sulla ribattuta il nuovo attaccante cremisi Ruben Aprile, sulla linea di porta, è stato scaraventato clamorosamente a terra impedendo quella rete che avrebbe pareggiato i conti. In occasione del raddoppio dei padroni di casa (il 2-0 finale) s’è vista una posizione di dubbio fuorigioco. “I nostri ragazzi, oltre a non aver sfigurato affatto, sono stati sfortunati anche in fase conclusiva, colpendo una traversa clamorosa che avrebbe meritato migliore fortuna” ha commentato a fine gara il vice presidente Angelo Massari. Ed il presidente Bartolo Alecci ha dichiarato: “usciamo da questa trasferta senza punti ma con tanta consapevolezza nei nostri mezzi. Con questa grinta, questo spirito di squadra e questa qualità di gioco, il percorso in campionato non potrà che regalarci grandi soddisfazioni. Complimenti a tutta la squadra e allo staff per la prestazione. Si cade ma ci si rialza subito pronti a ripartire”.



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