Il sole dietro l’Ecce Homo di Ragusa: per la Nasa è la foto del giorno

Un tramonto che sfida la percezione, un esperimento visivo nascosto in un’immagine: è così che una fotografia scattata a Ragusa ha conquistato la NASA, che l’ha scelta come Astronomy Picture of the Day (APOD), la vetrina astronomica più prestigiosa del mondo.

La protagonista è Marcella Giulia Pace, insegnante e astrofotografa appassionata di fenomeni ottici e astronomici. Il suo scatto ritrae il Sole perfettamente allineato con la chiesa barocca dell’Ecce Homo, in un raro gioco di geometrie celesti e architettoniche. Ma non è solo la precisione dell’inquadratura a stupire: il disco solare è blu, sospeso dietro il campanile, immerso in un cielo dai colori onirici. “Mi chiedo spesso quanto tempo dedichiamo oggi a guardare davvero una fotografia, in un’epoca di swipe e scroll. Ecco, questa immagine richiede almeno 30 secondi della vostra attenzione… perché nasconde un esperimento”, scrive Pace sul suo profilo social.

L’illusione ottica

Lo scatto è infatti un’illusione ottica: realizzato il 7 maggio 2025 con l’ausilio di un filtro, è stato post-prodotto per creare un afterimage. Chi osserva la foto per almeno 30 secondi — fissando il gruppo di macchie solari nella parte bassa del disco, tra le antenne — potrà poi vedere con gli occhi chiusi una seconda immagine “mentale”: un Sole giallo in un cielo azzurro, ovvero i colori complementari di quelli mostrati. Una dimostrazione tangibile di come funziona la nostra visione.

La NASA non è nuova ad apprezzare il talento dell’astrofotografa siciliana: quindici sue foto sono già state selezionate per l’APOD. I suoi lavori hanno trovato spazio anche su riviste del calibro di National Geographic, a testimonianza di una carriera costruita sull’incontro tra precisione scientifica e poesia visiva.

Per vedere l’immagine sul sito della NASA cliccare il seguente link: https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html

