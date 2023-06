La Nasa saluta il solstizio d’Estate con una foto della ragusana Marcella Giulia Pace

La Nasa saluta l’arrivo del solstizio d’estate con una foto della ragusana Marcella Giulia Pace e Giuseppe Donà. La foto è stata scattata nelle campagne di Gatto Corvino e mostra il percorso apparente del Sole dall’ora di mezzogiorno fino al tramonto, nei giorni degli equinozi e dei solstizi rivelando le varie altezze che può raggiungere il Sole durante l’anno alle latitudini ragusane. Naturalmente, stiamo parlando di una convenzione perchè in realtà è la terra a muoversi intorno al sole.

MARCELLA GIULIA PACE: ASTROFOTOGRAFA

Non è la prima volta che una foto di Marcella Giulia Pace viene proposta tra le foto del giorno dell’agenzia spaziale americana a rappresentare il Solstizio d’estate. Accadde già nel 2019 con un’immagine ripresa ancora da Gatto Corvino. L’astrofotografa ragusana si conferma, dunque, un’eccellenza in questo campo e le sue foto sono apprezzatissime sia in Italia che all’estero.