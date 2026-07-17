Più sicurezza per gli agenti: Ragusa introduce lo spray al peperoncino per la Polizia Locale

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Più sicurezza per gli agenti della Polizia Locale di Ragusa. Si è concluso il corso di formazione dedicato all’utilizzo dello spray al peperoncino, dispositivo di autodifesa che entrerà ufficialmente nelle dotazioni operative del Corpo.

Un aggiornamento pensato per garantire agli operatori strumenti adeguati nello svolgimento delle attività quotidiane sul territorio, soprattutto nelle situazioni che possono presentare maggiori criticità.

Formazione teorica e prove pratiche per gli agenti

Il percorso formativo ha previsto una parte teorica e una fase pratica, svolte con il supporto di istruttori qualificati.

Gli agenti hanno acquisito le conoscenze necessarie per utilizzare lo spray in modo corretto, consapevole e nel rispetto delle procedure previste, approfondendo modalità di impiego, condizioni di utilizzo e aspetti legati alla sicurezza.

Una formazione ritenuta fondamentale per assicurare che il nuovo strumento possa rappresentare un supporto operativo e non un semplice dispositivo in dotazione.

Da martedì la consegna dei primi spray alla Polizia Locale

A partire da martedì saranno consegnati i primi spray al peperoncino agli operatori che hanno completato il corso.

Si tratta di un primo intervento nell’ambito di un più ampio percorso di potenziamento delle dotazioni del Corpo di Polizia Locale di Ragusa, con l’obiettivo di aumentare il livello di tutela degli agenti impegnati ogni giorno nei servizi sul territorio.

In arrivo anche bodycam e bastone estensibile

Il piano di aggiornamento non si ferma allo spray al peperoncino.

Nei prossimi mesi è infatti prevista l’introduzione di ulteriori strumenti operativi, tra cui bodycam e bastone estensibile, dispositivi destinati ad accompagnare il lavoro degli agenti e a garantire maggiore sicurezza nelle attività di controllo e intervento.

Gurrieri: “Strumenti per tutelare chi ogni giorno è al servizio della città”

L’assessore alla Polizia Locale Giovanni Gurrieri sottolinea l’importanza del percorso avviato dall’amministrazione.

“L’obiettivo – evidenzia Gurrieri – è quello di mettere gli agenti nelle condizioni di lavorare con strumenti adeguati e moderni, aumentando la sicurezza di chi ogni giorno opera per garantire il rispetto delle regole e la tutela dei cittadini”.

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