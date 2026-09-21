Giuseppe e Maria come non li avete mai visti: a Modica un amore raccontato fuori dall’icona

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Giuseppe e Maria raccontati prima di tutto come uomo e donna, con le loro paure, le fragilità e un amore messo alla prova da una storia più grande di loro. È questa la chiave di “Giuseppe e Maria – Epistolario Amoroso”, lo spettacolo che venerdì 26 settembre alle 20 andrà in scena nell’Atrio comunale di Palazzo San Domenico a Modica. Una serata che segnerà anche il debutto assoluto nella regia teatrale di Antonio Pluchino, autore del testo e alla guida di un progetto realizzato dall’associazione Immagina in collaborazione con la Fondazione Teatro Garibaldi.

Al centro dell’atto unico c’è una corrispondenza immaginaria tra Giuseppe e Maria attraverso la quale i due protagonisti attraversano alcuni dei momenti più intensi della vita di Gesù, dall’Annunciazione alla nascita fino alla flagellazione e alla crocifissione. Il racconto sceglie però di allontanarsi dalla dimensione esclusivamente iconica dei personaggi per restituirne il lato più umano. Maria diventa così una donna chiamata ad affrontare con coraggio qualcosa immensamente più grande di lei, mentre Giuseppe appare come un uomo alla ricerca di certezze davanti a eventi che sfuggono alla sua comprensione. Un dialogo intimo nel quale fede, amore, paura e smarrimento finiscono inevitabilmente per intrecciarsi.

A portare in scena il testo saranno Carmela Buffa Calleo, Massimo Leggio e la modicana Marika Ruta. Per quest’ultima sarà anche un ritorno artistico nella propria città dopo il percorso di formazione professionale compiuto a Roma. La componente tecnica, con service audio e luci, sarà curata da Giuseppe Iozzia.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma i posti disponibili sono limitati. È quindi consigliata la prenotazione al numero 392 625 6435 oppure all’indirizzo immaginawebtv@gmail.com.

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