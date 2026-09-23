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Da Modica alla Cina, Giovanni Viola tra gli otto artisti stranieri della Biennale di Suzhou

Da Modica alla Cina, Giovanni Viola tra gli otto artisti stranieri della Biennale di Suzhou

23 Set 2026 21:48
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La luce e il paesaggio mediterraneo arrivano in Cina attraverso le opere di Giovanni Viola. L’artista modicano è tra gli otto ospiti stranieri della VII China (Suzhou) International Pastel Biennial 2026, inaugurata il 12 settembre al Ming Art Museum di Suzhou e visitabile fino all’11 ottobre. La rassegna dedicata al pastello riunisce 73 opere di artisti cinesi e internazionali. Viola partecipa con quattro lavori realizzati nel 2026: The Sky Above the City, due versioni di Transparency of the Sea e Last Light of Day. Nel programma della Biennale figura anche una sua masterclass sul pastello, insieme all’artista cinese Wu Jinghan.

La Sicilia al centro della sua pittura

Nato a Modica nel 1981, dove vive e lavora, Viola interpreta soprattutto attraverso il pastello e la pittura a olio i paesaggi, i colori e le atmosfere della Sicilia. Al centro della sua ricerca ci sono la luce e le sue variazioni, capaci di trasformare la percezione di un luogo. Un legame con il Mediterraneo che accompagna l’artista anche nelle esperienze all’estero. Dopo la partecipazione all’Investec Cape Town Art Fair, in Sudafrica, nel febbraio scorso, l’invito a Suzhou aggiunge una nuova tappa al suo percorso internazionale.

Un percorso cresciuto da Modica

Dal 2011 Viola collabora con Lo Magno artecontemporanea, che ne accompagna il lavoro dalla prima mostra personale. Tra le esperienze successive figurano la personale Pastels de l’âme sicilienne alla Galerie Eric Coatalem di Parigi nel 2022 e la presentazione individuale ad ArtVerona nel 2024. L’artista collabora inoltre con la Galleria Forni di Bologna.Alla Biennale cinese porta così una ricerca cresciuta in Sicilia e aperta al confronto internazionale, mantenendo nella luce e nel paesaggio mediterraneo il proprio riferimento.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP. Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus. **La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale. Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.