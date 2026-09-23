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Da Modica alla Cina, Giovanni Viola tra gli otto artisti stranieri della Biennale di Suzhou
23 Set 2026 21:48
La luce e il paesaggio mediterraneo arrivano in Cina attraverso le opere di Giovanni Viola. L’artista modicano è tra gli otto ospiti stranieri della VII China (Suzhou) International Pastel Biennial 2026, inaugurata il 12 settembre al Ming Art Museum di Suzhou e visitabile fino all’11 ottobre. La rassegna dedicata al pastello riunisce 73 opere di artisti cinesi e internazionali. Viola partecipa con quattro lavori realizzati nel 2026: The Sky Above the City, due versioni di Transparency of the Sea e Last Light of Day. Nel programma della Biennale figura anche una sua masterclass sul pastello, insieme all’artista cinese Wu Jinghan.
La Sicilia al centro della sua pittura
Nato a Modica nel 1981, dove vive e lavora, Viola interpreta soprattutto attraverso il pastello e la pittura a olio i paesaggi, i colori e le atmosfere della Sicilia. Al centro della sua ricerca ci sono la luce e le sue variazioni, capaci di trasformare la percezione di un luogo. Un legame con il Mediterraneo che accompagna l’artista anche nelle esperienze all’estero. Dopo la partecipazione all’Investec Cape Town Art Fair, in Sudafrica, nel febbraio scorso, l’invito a Suzhou aggiunge una nuova tappa al suo percorso internazionale.
Un percorso cresciuto da Modica
Dal 2011 Viola collabora con Lo Magno artecontemporanea, che ne accompagna il lavoro dalla prima mostra personale. Tra le esperienze successive figurano la personale Pastels de l’âme sicilienne alla Galerie Eric Coatalem di Parigi nel 2022 e la presentazione individuale ad ArtVerona nel 2024. L’artista collabora inoltre con la Galleria Forni di Bologna.Alla Biennale cinese porta così una ricerca cresciuta in Sicilia e aperta al confronto internazionale, mantenendo nella luce e nel paesaggio mediterraneo il proprio riferimento.
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