Da Chiaramonte al mondo: 30 anni di eroi silenziosi sempre in prima linea

Sono stati trent’anni di missioni in tutto il mondo: dal Kossovo al Madagascar, dalle zone terremotate a quelle alluvionate. E poi l’esperienza del covid, il sostegno alle famiglie in difficoltà e la presenza costante per qualunque problematica. La protezione civile “Gruppo Alfa” di Chiaramonte Gulfi ha celebrato i suoi primi trent’anni con una grande festa che si è svolta ieri alla presenza delle autorità civili (compresi gli ex sindaci Vito Fornaro e Sebastiano Gurrieri), i rappresentanti della protezione civile di altre città e dell’intera cittadinanza.

Il Gruppo Alfa: la storia di Chiaramonte

Un momento celebrativo, certo, ma anche un modo per ribadire un concetto basilare: la protezione civile, a Chiaramonte, ha fatto storia. Lo hanno ribadito i sindaci di Chiaramonte, Mario Cutello, e Giarratana, Bartolo Giaquinta, dove lavora ogni giorno un altro “Gruppo Alfa”. Lo hanno ribadito i rappresentanti di Palazzolo Acreide, dell’unità cinofila dei vigili del fuoco, di Pozzallo, di Santa Croce, Vittoria, Monterosso, Modica, Scordia, Mineo e Ragusa. Era presente anche il dirigente provinciale dott. Blandino e il presiedente regionale della Lav Sicilia.

L’anima della protezione civile Gruppo Alfa di Chiaramonte è senza dubbio Peppe Bellio che ha raccontato il momento esatto in cui ha deciso di dedicarsi al volontariato in modo costante: “La prima missione umanitaria che ho svolto è stata in Kossovo. Ho avuto fra le mani un bambino che non ho potuto salvare, pur portandolo in Italia. Da lì, mi sono ripromesso che mi sarei dedicato al sociale ed è per questo che è diventato il nostro cavallo di battaglia”.

La consegna di un’autobotte

Oltre alla consegna dei riconoscimenti per i volontari e alle parole di grande stima per il gruppo rivolte da tutti, è stata anche consegnata un’autobotte che il Gruppo Alfa di Chiaramonte potrà utilizzare nei momenti di siccità e di bisogno anche in altri Comuni: “Oggi inauguriamo l’autobotte che il dipartimento regionale ha finanziato al Comune di Chiaramonte. Questo acquisto potrà servire in qualunque zona della Sicilia”, ha spiegato il dirigete, dotto. Blandino. Di questi trent’anni rimane tanto ma soprattutto un grande esempio che va oltre Chiaramonte: è la capacità di esserci. E’ la vera forza del volontariato.

