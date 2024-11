“Pronti…emergenza…via!”: una giornata formativa insieme al Gruppo Alfa di Chiaramonte Gulfi

Il Gruppo Alfa di Chiaramonte Gulfi, in collaborazione con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile e il Comune di Chiaramonte Gulfi, promuove un’importante iniziativa educativa: la prima giornata informativa e formativa del sistema di Protezione Civile intitolata “Pronti… Emergenza… Via!”. L’evento si terrà il 29 novembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, presso il piazzale San Vito a Chiaramonte Gulfi.

Un’educazione fondamentale per i più giovani

L’obiettivo principale è coinvolgere gli studenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo S.A. Guastella in attività ludico-formative e simulazioni di interventi di primo soccorso. Attraverso un approccio interattivo e pratico, i bambini saranno sensibilizzati alle situazioni di emergenza come terremoti, alluvioni, incendi o incidenti, e potranno comprendere meglio il ruolo degli enti di Protezione Civile.

Programma e contenuti

Attività formative: simulazioni pratiche per apprendere le procedure da seguire in caso di emergenze.

Interventi di primo soccorso: dimostrazioni condotte da esperti per illustrare le tecniche base di assistenza.

Approfondimento sui rischi naturali: informazioni sui rischi sismici e ambientali del territorio, con un occhio di riguardo alla crisi climatica.

Pausa pranzo e organizzazione

Il Gruppo Alfa garantirà un pasto per tutti gli studenti partecipanti, consentendo loro di trascorrere l’intera giornata in maniera serena e organizzata.

Un impegno per il futuro

Questa iniziativa mira a formare non solo bambini più consapevoli, ma anche futuri cittadini responsabili, capaci di affrontare le sfide legate ai rischi ambientali e naturali. In un contesto come quello siciliano, segnato da un’elevata sismicità e dagli effetti della crisi climatica, la preparazione e la sensibilizzazione risultano fondamentali.

“Pronti… Emergenza… Via!” rappresenta un investimento prezioso per la sicurezza della comunità e per la formazione delle nuove generazioni.

