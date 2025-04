Un sorriso che cura: a Comiso la magia della clownterapia

Tre anni di attività per dare un sorriso a chi è nella sofferenza o vive nella malattia. L’associazione “Teniamoci per mano onlus” festeggia i tre anni di attività del Distretto di Comiso, nato nel 2022, dopo il periodo Covid.



Una partita e un mini torneo di calcio a cinque sono stati il momento centrale dei festeggiamenti per i tre anni di attività. Dal 2022, un gruppo di volontari, esperti di clownterapia, donano il loro tempo per dare un sorriso ai malati, soprattutto ai più piccoli, ricoverati nei reparti ospedalieri, soprattutto Pediatria e Chirurgia vascolare, Oncologia e l’Hospice di Ragusa, ma anche agli anziani e agli ammalti ricoverati nelle RSA. Spesso si organizzano anche dei piccoli momenti di ritrovo e di intrattenimento, magari nell’abitazione di alcune persone singole.



Il gruppo è composto da poco più di venti persone. La responsabile è Francesca Alessandrello. Per festeggiare i tre anni di attività e rilanciare nuove attività è stato organizzato un piccolo torneo di calcetto, che si è svolto al Centro sportivo Billona. Ilo torneo “Smile match. Una partita per un sorriso” hanno partecipato sei squadre: Txm (teniamoci per mano), leoni d’Africa (composta da alcuni giovani ospiti di un centro di accoglienza per migranti), Cavallo, Doc & co (composta da personale sanitario, medici e infermieri), “Profumi di Oriente (anch’essa di ragazzi di origine straniera) e Billona (composta da giovani tesserati che disputano i campionati di calcio a cinque.

Nel corso della manifestazione si sono svolti anche laboratori bambini con distribuzione di pop corn.

