Provincia: i sindaci Cassì, Monisteri e Dimartino saranno la nuova super squadra della presidente Schembari?

Tre sindaci iblei eletti al Consiglio provinciale: Cassì, Monisteri e Dimartino pronti a sostenere il nuovo corso guidato da Maria Rita Schembari

Con l’elezione di Maria Rita Schembari alla presidenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, si apre una nuova fase politica per il territorio ibleo dopo anni di commissariamento. Il voto per il rinnovo del Consiglio provinciale ha visto tra gli eletti anche tre sindaci, figure di riferimento dei rispettivi comuni: Peppe Cassì (Ragusa), Maria Monisteri Caschetto (Modica) e Peppe Dimartino (Santa Croce Camerina).

Cassì e Monisteri sono stati eletti con la lista “Voce Comune”, espressione dell’area civica che ha deciso comunque di appoggiare la candidatura di Schembari. Dimartino, invece, è stato eletto nella lista “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni”, sostenendo naturalmente la neo presidente, compagna di partito.

Ora, con la fase operativa alle porte, si apre anche il tema delle deleghe che la presidente Schembari dovrà assegnare a quattro consiglieri provinciali per supportare l’attività amministrativa. Sebbene formalmente non si tratti di assessori, i delegati avranno un ruolo fondamentale di collaborazione politica e gestionale. Non è escluso che proprio Cassì, Monisteri e Dimartino, per il loro peso istituzionale, possano essere tra i protagonisti di questa nuova squadra di lavoro, rafforzando così l’azione amministrativa con l’esperienza maturata alla guida delle loro città.

Ecco le dichiarazioni dei tre sindaci appena eletti:

Peppe Cassì, sindaco di Ragusa:

“Buon lavoro alla neo presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari. La scelta di sostenerla si è rivelata vincente, convinti che abbia le qualità per assolvere ad un incarico impegnativo: prendersi cura del territorio ibleo in maniera lungimirante, sinergica, costruttiva.

All’interno del Consiglio provinciale in cui sono stato eletto, lavorerò al suo fianco con la certezza che la forza degli Iblei sia nelle piccole differenze dei nostri comuni, che insieme costituiscono un ‘sistema’ unico per storia, ricchezza ed eterogeneità. È e sarà sempre una questione di squadra.”

Maria Monisteri Caschetto, sindaco di Modica:

“Prima di ogni valutazione, voglio fare i miei complimenti e augurare buon lavoro a Maria Rita Schembari. Avere puntato su di lei per governare i nostri 12 comuni è stata scelta giusta ed è risultata ampiamente condivisa. Sono gli esiti in termini di voto che lo dimostrano.

Una vittoria quella di Maria Rita che è segno di forte coesione e di un grande senso di responsabilità, pensando solo al bene comune e certificando la voglia di questa provincia di guardare avanti e di essere sempre più protagonista.

Ringrazio tutte le espressioni istituzionali che mi hanno votato, che hanno scelto a delegarmi in un ruolo di grande responsabilità nel nuovo corso del Libero Consorzio Comunale di Ragusa dopo troppi anni di commissariamento.

Sono contenta dei voti ottenuti e consapevole che rappresentare Modica significa dare ancora più forza e valore alla nostra città. Lavorare fianco a fianco con Maria Rita e con gli altri eletti significa restituire centralità all’ente di viale del Fante.

Le valutazioni finali sul voto le faremo serenamente, ponderando ogni pensiero e decisione davanti a un quadro delineato e certo.”

Peppe Dimartino, sindaco di Santa Croce Camerina:

“Un semplice grazie non basterebbe per l’affetto, le attestazioni di stima e il risultato ottenuto.

L’elezione al Consiglio provinciale è un grande onore e un risultato che premia Santa Croce e la capacità di un gruppo politico in grado di fare sintesi e di unirsi per far contare la voce del nostro territorio dentro le istituzioni.

Ringrazio i consiglieri comunali che mi hanno sostenuto, la squadra di assessori, il nostro gruppo politico e tutti coloro che ci supportano con fiducia ed entusiasmo.

Un ringraziamento agli amici di sempre della nostra comunità politica e agli amici di Comiso. Grazie anche all’onorevole Giorgio Assenza e al senatore Salvo Sallemi.

Ora continueremo a lavorare per la nostra terra iblea al fianco della presidente Maria Rita Schembari e dei colleghi eletti. L’impegno continua con la stessa passione di sempre.”

Se il quadro delle deleghe dovesse confermare il coinvolgimento diretto dei tre sindaci, il Libero Consorzio di Ragusa potrebbe contare su una squadra fortemente radicata nei territori, capace di affrontare da subito le principali sfide amministrative con un approccio pragmatico e coeso.

© Riproduzione riservata