Crollo alla scuola Pappalardo di Vittoria, la Procura apre un fascicolo: convocata la ditta dei lavori (video)

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Il crollo di una porzione di soffitto all’interno della scuola Pappalardo di Vittoria finisce all’attenzione della magistratura. La Procura della Repubblica di Ragusa ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per fare luce sull’episodio avvenuto questa mattina nella classe 3E dell’istituto di via Primo Maggio. Intanto sarebbe stata convocata anche la ditta, che ha eseguito lavori di ristrutturazione nell’edificio.

Il cedimento si è verificato intorno alle 12, mentre gli studenti erano in aula. Una porzione del soffitto si è improvvisamente staccata, facendo precipitare calcinacci e detriti sui banchi e sul pavimento. Due alunni hanno riportato lievi ferite alla testa e sono stati assistiti dai sanitari delle due ambulanze intervenute. Fortunatamente non si registrano conseguenze gravi, ma quanto accaduto avrebbe potuto avere un epilogo ben diverso.

La classe è stata immediatamente sgomberata e dichiarata inagibile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Vittoria e i tecnici dell’ufficio tecnico comunale per effettuare le prime verifiche e accertare le condizioni dell’aula e delle altre parti dell’edificio. Le immagini realizzate subito dopo il crollo mostrano detriti sparsi sul pavimento e sui banchi e una vistosa porzione del soffitto interessata dal distacco.

L’apertura del fascicolo da parte della Procura rappresenta adesso un passaggio importante per ricostruire quanto accaduto. Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati: gli accertamenti sono contro ignoti e dovranno chiarire le cause del cedimento e verificare se possano esserci eventuali responsabilità. In questo quadro assume particolare rilievo anche l’acquisizione di informazioni relative ai lavori eseguiti sull’edificio e alla loro natura.

L’episodio riporta inevitabilmente al centro il tema della sicurezza degli edifici scolastici e, soprattutto, della prevenzione. Secondo il XXIV Rapporto di Cittadinanzattiva, tra settembre 2025 e agosto 2026 sono stati registrati 68 episodi di crolli e distacchi nelle scuole italiane, con 12 feriti. Molti hanno riguardato proprio intonaci, soffitti e controsoffitti.

A Vittoria, però, adesso c’è soprattutto un fatto preciso sul quale occorre fare chiarezza. Un soffitto è ceduto durante le lezioni, mentre sotto c’erano degli studenti. Due di loro sono rimasti feriti leggermente e soltanto per una fortunata coincidenza il bilancio non è stato più pesante. Saranno ora gli accertamenti tecnici e l’inchiesta della Procura a stabilire perché quella porzione di soffitto sia venuta giù e se il pericolo potesse essere individuato prima. ( fonte e credito fotografico Franco Assenza)

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