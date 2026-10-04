Coppa degli Assi, Schifani premia Luca Coata: «Evento di prestigio, al lavoro per migliorare le strutture»

PALERMO – È Luca Coata il vincitore del Grand Prix Regione Siciliana – 41esima Coppa degli Assi, conclusosi al campo ostacoli “La Favorita” di Palermo. A premiare il vincitore è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, presente alla giornata conclusiva insieme all’assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, Elvira Amata.Per Schifani, la Coppa degli Assi rappresenta un appuntamento di particolare rilievo nel panorama sportivo siciliano, capace di mettere insieme competizione, tradizione e promozione del territorio.«La Coppa degli Assi rappresenta da decenni un appuntamento di grande prestigio per la Sicilia, in grado di unire sport e tradizione», ha dichiarato il presidente della Regione. «La Regione ha deciso di sostenere in maniera convinta anche questa edizione e ho scelto di essere presente qui, oggi, per testimoniare l’importanza di un concorso ippico che abbiamo fortemente voluto riportare a Palermo».La manifestazione, secondo Schifani, si conferma inoltre un’occasione per rafforzare la visibilità della Sicilia nel circuito equestre internazionale. «L’evento si conferma al centro della scena equestre internazionale, contribuendo a promuovere l’immagine della nostra Isola», ha aggiunto. «Più accoglienti gli spazi per gli spettatori»Nel corso del suo intervento, il presidente della Regione ha parlato anche delle strutture che ospitano la manifestazione, annunciando l’intenzione di intervenire già dalla prossima edizione per migliorare l’accoglienza del pubblico.«Considerato il grande entusiasmo che riscuote la manifestazione – ha detto Schifani – ci sentiamo in dovere di rendere più accoglienti gli spazi per gli spettatori».L’obiettivo è quello di realizzare già dal prossimo anno una struttura provvisoria destinata al pubblico. «Contiamo già dall’anno prossimo di montare una struttura provvisoria che eviti a centinaia di persone che ogni anno assistono alle gare di restare per ore sotto il sole», ha spiegato il presidente.Un intervento pensato dunque per migliorare le condizioni di fruizione dell’evento e accompagnare la crescita di una manifestazione che richiama appassionati e addetti ai lavori. Regione e Comune insieme per la Coppa degli AssiLa 41esima edizione della Coppa degli Assi è stata organizzata dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo, con il contributo del ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.L’organizzazione si è avvalsa del supporto tecnico di Fieracavalli, oltre alla collaborazione dell’Esercito Italiano e della Federazione Italiana Sport Equestri.La manifestazione si inserisce così nel percorso di valorizzazione dello sport come strumento di promozione del territorio e di coinvolgimento delle nuove generazioni. Schifani: «Lo sport insegna impegno e costanza»Nel suo intervento conclusivo, Schifani ha sottolineato anche il valore educativo dello sport, soprattutto per i giovani.«Stiamo investendo molte risorse nello sport, un veicolo di crescita per insegnare ai nostri giovani che i risultati, sia grandi che piccoli, si raggiungono con impegno e costanza, senza scorciatoie, e con il lavoro di squadra», ha affermato.«È per le nuove generazioni che stiamo lavorando – ha concluso il presidente della Regione – per dar loro occasioni concrete di realizzarsi in questa terra e perché credano nel proprio futuro».[image: image.png]