Canone idrico più caro del 10% in provincia: 10 sindaci su 12 hanno detto sì all’aumento

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Il canone idrico aumenta di circa il 10% in tutta la provincia di Ragusa. Il rincaro è stato approvato in sede di Assemblea Territoriale Idrica (Ati) a maggioranza, con il voto favorevole di 10 sindaci su 12, tra cui il sindaco del capoluogo, Peppe Cassì. Hanno votato contro soltanto i comuni di Ispica e Pozzallo.

Per un’utenza tipo, la spesa passa dai 205 euro annui (1,37 euro al metro cubo) del 2025 ai 226 euro annui (1,50 euro al metro cubo) del 2026. Un aumento che arriva in una fase già segnata dall’inflazione e dall’aumento del costo dei beni di prima necessità, mentre in numerose abitazioni del territorio non mancano i disservizi nell’approvvigionamento idrico.

A chiedere spiegazioni pubbliche è la Federazione provinciale di Sinistra Italiana, che definisce la decisione «politicamente inaccettabile». Nel comunicato si ricordano le intermittenze nella fornitura, gli effetti della recente siccità e le criticità di natura qualitativa ed elettrica delle fonti di approvvigionamento. Per Ragusa, dove Cassì è al secondo mandato, la Federazione contesta la mancata risoluzione dello storico inquinamento delle falde delle sorgenti Oro e Scribano-Misericordia, che secondo il comunicato causa lo spreco di circa 300mila metri cubi di acqua all’anno.

Sinistra Italiana chiede ai dieci sindaci che hanno votato a favore di motivare pubblicamente la scelta davanti ai cittadini e annuncia che continuerà a vigilare «sul fronte dell’acqua pubblica».

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