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Calcio ibleo, il Ragusa rimonta l’Enna. Il Santa Croce Soccer perde la vetta
29 Nov 2026 17:14
Domenica di sollievo per il calcio ibleo in Serie D: il Ragusa batte 3-1 l’Enna in rimonta e lascia l’ultimo posto alle spalle, mentre il Modica porta via uno 0-0 dal campo della Vigor Lamezia. In Eccellenza il Vittoria pareggia 2-2 a Scordia con un gol nel recupero. In Promozione il Santa Croce Soccer perde 3-0 lo scontro al vertice con il Serradifalco e scivola al secondo posto. In Prima categoria vince lo Scicli, terzo in classifica.
Serie D girone I: il Ragusa rimonta, il Modica pareggia
Il Ragusa va sotto all’11’ del primo tempo con il gol di Amore, ma reagisce subito: Saito pareggia al 16′. Nella ripresa Golfo firma il sorpasso al 10′ e Vita chiude i conti al 22′, 3-1. Dopo le sconfitte della settimana scorsa, gli azzurri salgono a 9 punti e al sedicesimo posto, davanti a Castrum Favara (8) ed Enna, ultimo con 6.
Il Modica torna da Lamezia con un punto: 0-0 al D’Ippolito contro la Vigor. I rossoblù salgono a 14 punti, quattordicesimi, e tengono a distanza i calabresi, quindicesimi con 11.
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Eccellenza girone B: il Vittoria la riprende nel recupero
Il Vittoria passa in vantaggio dopo cinque minuti con Mboa Owono sul campo della Gymnica Scordia, ma Famà pareggia su rigore al 26′ e firma il sorpasso al 31′ della ripresa. Il 2-2 arriva al 47′ del secondo tempo, in pieno recupero, con Leggio. Per i biancorossi è il nono pareggio in dodici partite: 12 punti e decimo posto. La Gymnica Scordia, quinta, sale a 20.
Promozione girone D, 12ª giornata: il Santa Croce Soccer perde la vetta
Lo scontro tra le prime due va al Serradifalco: 3-0 al Santa Croce Soccer, che lascia il primato ai nisseni, ora a 31 punti, e resta secondo a 29. Nell’anticipo di sabato il Ragusa Boys ha battuto 4-2 la Barrese e sale a 13 punti, undicesimo. Vittoria anche per il Frigintini, 2-0 al Real Gela: 14 punti e decimo posto. Pareggio in trasferta per la Pro Ragusa, 1-1 con il Qal’At, ottava con 14 punti, e per il Casmenarum Comiso, 1-1 sul campo del Cassibile: i comisani sono tredicesimi con 12.
Prima categoria girone F, 10ª giornata: lo Scicli sale al terzo posto
Lo Scicli, nell’anticipo di sabato, ha battuto 2-1 l’NBI Misterbianco ed è terzo con 17 punti, con una partita in meno dell’Atletico Siracusa, secondo a 23. Pesante sconfitta del Pozzallo sul campo della capolista Atletico Catania, 5-1: i pozzallesi restano a 12 punti, ottavi. La Città di Santa Croce pareggia 2-2 in casa con il Campanarazzu e sale a 7 punti, undicesima.
Il prossimo turno
In Serie D domenica 6 dicembre alle 14.30 il Ragusa va sul campo dell’Athletic Club Palermo, mentre il Modica ospita il Trapani. In Eccellenza, alle 15, il Vittoria riceve la Leonzio. In Promozione sabato 5 dicembre Megarese-Ragusa Boys e Pro Ragusa-Atletico Megara; domenica 6 Casmenarum Comiso-Noto e il derby Santa Croce Soccer-Frigintini. In Prima categoria domenica 6 il derby Pozzallo-Scicli e San Pietro Calcio-Città di Santa Croce.
Risultati, classifiche e marcatori di tutto il calcio ibleo sono nella pagina di RagusaOggi: https://www.ragusaoggi.it/calcio-ibleo-risultati-classifiche/ (dati Tuttocampo.it).
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