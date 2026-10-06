A Ragusa arrivano 280 posti di lavoro: ecco chi cercano e come candidarsi subito

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Sono 280 i posti di lavoro che il gruppo alberghiero Mangia’s mette a disposizione al Donnafugata Golf Resort, nel territorio di Ragusa. Le assunzioni fanno parte di una campagna più ampia: 1.400 nuovi addetti per gli hotel e i resort del gruppo in Sicilia e in Sardegna, in vista della stagione 2027. Per Donnafugata il 2027 sarà l’anno del rilancio. Il gruppo parla di “un importante progetto di rilancio e riposizionamento” della struttura, chiusa dal 2020, che nel 2011 aveva ospitato l’Open di Sicilia di golf.

Chi cercano

Le figure richieste coprono tutti i reparti di un grande albergo: cucina; sala e bar; ricevimento (front office); pulizia delle camere (housekeeping); manutenzione; accoglienza ed esperienza degli ospiti (guest experience); animazione; risorse umane.



Come candidarsi

Ci si può candidare subito online, in due modi: dalla sezione Lavora con noi del sito del gruppo, mangias.com/it/careers, compilando il modulo e allegando il curriculum in PDF (massimo 5 MB) e indicando struttura, reparto e ruolo preferiti; dalla pagina LinkedIn di Mangia’s, dove sono pubblicate le posizioni aperte. Sono ammesse anche le candidature spontanee.

I colloqui a Ragusa

Gli incontri dedicati alla destinazione Costa Ragusa si terranno tra fine novembre e inizio dicembre. Riguarderanno il Donnafugata Golf Resort e le due strutture aperte quest’anno, il Mangia’s Costa Ragusa Borgo e l’Icona’s Costa Ragusa Resort. Date e sedi non sono ancora state comunicate. Negli altri career day il gruppo ha adottato una formula semplice: dalle 10 alle 16, senza iscrizione, presentandosi con una copia del curriculum per un colloquio diretto con il personale delle risorse umane.

Gli altri career day

Chi non vuole aspettare può partecipare ai career day del 23 e 24 ottobre, sempre dalle 10 alle 16: in provincia di Siracusa, al Mangia’s Brucoli (23 ottobre);

in provincia di Palermo, al Mangia’s Himera Resort (23 ottobre);

in provincia di Sassari, al Mangia’s Sardinia Resort (23 e 24 ottobre).

Cosa offre il gruppo

Mangia’s, certificato Great Place to Work per tre anni consecutivi, indica tra le condizioni: settimana lavorativa di cinque giorni, con due giorni di riposo; alloggio e mensa per il personale; ripartizione delle mance; premi legati ai risultati per i capi reparto; tariffe agevolate negli hotel Hilton e Marriott nel mondo.

Il gruppo cura anche la formazione con la Mangia’s Academy.

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