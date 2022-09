Voli cancellati o pesantemente ridotti: il triste inverno dell’aeroporto di Comiso

Avevamo già portato all’attenzione dei nostri lettori la problematica situazione che vive l’aeroporto di Comiso. Nonostante i numeri rassicuranti sulle presenze dei passeggeri che sono stati resi noti durante la conferenza stampa che si è svolta pochi giorni fa in sede SAC a Catania, basta semplicemente guardare la situazione dei voli per rendersi conto di come lo scalo di Comiso sia veramente sottostimato dalle compagnie aeree e da chi dovrebbe occuparsi di riportare i voli all’aeroporto degli iblei.

Ci sembra di assistere alla cronaca di una morte annunciata, dove l’aeroporto si spegne pian piano. Un’agonia che non sappiamo quanti anni durerà, a meno che non venga riconvertito in altro. Si era parlato del cargo, ma al momento anche questa ipotesi sembra essere tramontata.

A supporto del nostro pensiero, i voli attualmente disponibili. Alcuni sono stati tolti, altri pesantemente ridotti.

Bari chiude il 27 ottobre. Bologna chiude il 29 ottobre. Il volo per Bergamo da 3 a settimana passano a 2.

Charleroi da 3 voli a settimana passa a 2 a settimana. Milano Malpensa da 5 voli a settimana diventano 2.

Soltanto Pisa continuerà ad avere due voli a settimana. Venezia, invece, chiude il 28 ottobre e Roma Fiumicino riduce i voli da giornalieri a tre a settimana da ottobre e poi dal 30 ottobre solo a due a settimana. Treviso dal 30 ottobre apre a due a settimana.

Quindi, Bari e Bologna chiudono gli altri sono pesantemente ridotti, compresi i voli per Milano e Roma.

Per non parlare del fatto che al momento non si è parlato più neanche della continuità territoriale. Nulla, insomma. Lo scalo ibleo non sembra essere più una priorità per nessuno.