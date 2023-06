Vittoria: oltre 55 kg di hashish. Arrestati due pregiudicati

Sono stati sequestrati dalla Polizia di Vittoria due pregiudicati e oltre 55 kg di droga. In particolare, sono stati arrestati un cittadino albanese di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti penali legati agli stupefacenti, e un cittadino di Vittoria di 50 anni, anche lui con precedenti penali per reati legati agli stupefacenti e all’associazione di tipo mafioso.

OPERAZIONE “ALTO IMPATTO”

L’operazione “Alto impatto” contro la criminalità nel comune di Vittoria, è stata effettuata come risposta alle richieste di sicurezza e maggiore controllo del territorio ed è stata avviata dal Questore della Provincia di Ragusa, il dottor Vincenzo Trombadore. Questa operazione è stata organizzata in base alle conclusioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto dottor Giuseppe Ranieri.

L’operazione prevede l’impiego di unità interforze, tra cui la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, nonché il supporto di ulteriori pattuglie provenienti dal Reparto Prevenzione Crimine di Catania. Sono stati impiegati anche cani addestrati delle forze di polizia e della Guardia di Finanza.

I DUE PREGIUDICATI ARRESTATI: RECUPERATO UN GROSSO QUANTITATIVO DI HASHISH

I due individui sono stati arrestati in flagranza di reato per il possesso di una grande quantità di droga con l’intento di spacciarla. Durante un’attività di pattugliamento gli agenti hanno individuato i due mentre prelevavano delle buste di plastica sepolte in un terreno agricolo abbandonato vicino a contrada Rinelli, nel territorio del comune di Acate. Quando i due uomini hanno notato gli agenti, sono fuggiti, lasciando cadere diversi involucri a forma di panetti. Sono stati raggiunti e bloccati, identificati e perquisiti. Durante l’attività di recupero dei panetti abbandonati e di ricerca, sono stati trovati 405 panetti di hashish, ciascuno del peso di 100 grammi, per un totale di 40,5 kg.

Il controllo è stato esteso anche a un motoveicolo parcheggiato nelle vicinanze del terreno agricolo, che era sotto il controllo dei due arrestati. All’interno del vano porta casco del veicolo sono stati trovati altri 145 panetti di hashish, per un peso totale di 14,5 kg.

Complessivamente, nell’operazione sono stati sequestrati 55 kg di hashish. I due sono stati arrestati e portati alla casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.