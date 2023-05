Droga a Ragusa, 140 grammi di hashish e 20 di cocaina: due arresti dei carabinieri

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Stamattina sono comparsi davanti al giudice monocratico, due giovani, 22 anni il primo, originario del Gambia e 21 la seconda, ragusana, entrambi residenti a Ragusa. Erano stati sottoposti a controllo in una zona del centro storico di Ragusa teatro spesso di spaccio.

L’ARRESTO



Sentendo un forte odore di sostanza stupefacente i militari dell’Arma dei carabinieri avevano proceduto alla perquisizione del mezzo sul quale viaggiavano e di una abitazione dove sono stati trovati oltre 140 grammi di hashish e 20 di cocaina oltre agli strumenti per il confezionamento delle dosi e una somma nascosta, in contanti, di oltre 15.000 euro. Stamani dunque il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto, disposto per i due la presentazione quotidiana ai carabinieri e definito il rinvio su richiesta dei termini di difesa per la celebrazione del processo fissando la data a giugno.