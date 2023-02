Vittoria, tradito dall’odore. Si presenta in commissariato per firmare ma aveva in tasca hashish e coltello

Un cittadino algerino irregolare sul territorio, si è presentato a firmare in commissariato di Vittoria in quanto sottoposto alla misura cautelare con obbligo di firma. In tasca, aveva 22 grammi di hashish e un coltello a serramanico.

HASHISH, TRADITO DALL’ODORE

La misura, tra l’altro, derivava da un precedente arresto per stupefacenti. Tanto era forte l’odore che emanava la sostanza che l’uomo aveva in tasca, che i poliziotti hanno proceduto ad una perquisizione. Nella tasca della felpa, aveva 22 stecche di hashish, già confezionate e pronte per essere vendute.

L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dopo le formalità di rito, tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.