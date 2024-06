Area per parcheggi a Santa Maria del Focallo. Litorale più sicuro per pedoni ed automobilisti

Ultimati i lavori della messa in sicurezza dell’area sita nei pressi del lido Otello a Santa Maria del Focallo. Sarà interamente adibita a parcheggio al servizio dei bagnanti che sceglieranno questa parte della costa ispicese per godersi il mare. Una zona altamente frequentata per la sua bellezza e per la sicurezza che offre. Bandiera Blu da qualche anno rappresenta, questo tratto di costa, uno dei litorali più apprezzati per le vacanze.

Il parcheggio

L’Amministrazione Leontini ha investito su questa parte della costa con la sistemazione di questa area che permetterà di parcheggiare auto e mezzi prima di scendere in spiaggia. Fra l’area di sosta e la spiaggia è stata installata una staccionata volta a garantire la pavimentazione in terra battuta realizzata in vista del parcheggio delle auto. Un intervento atteso dai villeggianti e dai bagnanti di un giorno che darà sicurezza al litorale evitando di parcheggiare le auto su viale Kennedy con grande pericolo per pedoni ed automobilisti.

