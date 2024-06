Sigfrido Ranucci a Atv Ragusa: “Alla Rai sono libero, ma dieci anni fa pensai al suicidio”

“Ho pensato di buttarmi dalla finestra, convinto di aver chiuso la mia carriera”. In piazza San Giovanni a Ragusa è il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, a raccontare uno dei momenti più drammatici della sua vita. Ha svelato al pubblico del festival “A Tutto Volume” il momento di sconforto vissuto durante un’inchiesta del 2014 sull’amministrazione veronese. L’allora sindaco di Verona, Flavio Tosi, lo accusò di costruire un dossier falso con i fondi neri della Rai, chiedendo provvedimenti disciplinari contro di lui. Nonostante Tosi sia stato successivamente condannato per diffamazione, Ranucci non riuscì a evitare le pressioni e i pesanti giudizi che lo circondavano.

“Ho avuto un pensiero brutto – ha confessato Ranucci tornando a parlare di quel drammatico momento – Ho pensato di buttarmi dalla finestra per quanto mi sentivo ferito. Le reazioni che c’erano in quel momento erano pesantissime nei miei confronti, ero davvero convinto di aver chiuso una carriera che ancora doveva decollare. Fu un momento veramente difficile della mia vita, il più complicato”. In quel momento critico, fu una telefonata di suo figlio a salvarlo, inducendolo a riflettere sull’importanza della vita e a non arrendersi.

Durante l’incontro, il giornalista ha risposto alle domande del magistrato Bruno Giordano, parlando della sua carriera giornalistica e delle molteplici inchieste che ha condotto negli anni, inclusa quella sull’utilizzo del fosforo bianco. E alla domanda dedicata al servizio pubblico, Ranucci non ha avuto dubbi: “Teniamocelo il servizio pubblico. Io sono stato libero di fare il mio mestiere, però posso dirvi che se uno vuole essere libero può farlo perché credo che l’indipendenza sia uno stato dell’anima”. E le inchieste? “Sono la cosa pià eccitante della mia vita” ha detto parafrasando un aneddoto. E ha concluso: “Le inchieste giornalistiche sono un po’ così, il bisogno di trasformare la necessità in punto di forza e resilienza”.

Ranucci ha presentato il suo libro “La scelta” edito da Bompiani.

