Attivata una nuova Tac nel reparto di Radiologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II”

L’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa ha recentemente reso operativa una TAC di ultima generazione nel reparto di Radiologia, a seguito dell’esito positivo dei collaudi. Questo investimento è stato realizzato dall’ASP nell’ambito dell’Accordo quadro Consip, e rientra nella missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), specificamente nella componente ‘Grandi Apparecchiature’. Questo sviluppo segue l’attivazione anticipata di due tomografi computerizzati all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica.

La nuova Tac

L’avanzata apparecchiatura installata al “Giovanni Paolo II” è stata messa in funzione dall’équipe del dott. Francesco Floridia, direttore della Struttura complessa di Diagnostica per Immagini. La TAC è progettata per produrre immagini dettagliate della testa e del corpo, utilizzando la ricostruzione computerizzata dei dati di trasmissione dei raggi X acquisiti da diverse angolazioni e piani.

