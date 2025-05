Un semplice gesto di fiducia si trasforma in incubo: la storia di Vittoria dove finto carabiniere deruba anziana

Prosegue l’ondata di truffe ai danni degli anziani, con episodi che mettono in luce la vulnerabilità di una fascia della popolazione spesso presa di mira da malintenzionati.

A Vittoria, un uomo di circa 35 anni, con baffi e capelli ricci, si è spacciato per carabiniere, riuscendo a entrare nell’abitazione di un’anziana signora con la scusa di un grave incidente occorso alla figlia. Una volta dentro, ha estorto denaro e gioielli in oro. Preso dalla foga del momento e giocando sulla fragilità emotiva della vittima, l’uomo è riuscito a guadagnarsi la sua fiducia e a farsi consegnare contanti e gioielli in oro custoditi in casa. Solo dopo la sua uscita, la donna ha cominciato a realizzare che qualcosa non tornava. Quando ha tentato di contattare la figlia, ha scoperto con sgomento che non era accaduto nulla.

L’allarme è stato lanciato da Piero Gurrieri, esponente del Movimento 5 Stelle, che ha invitato i cittadini a segnalare eventuali avvistamenti del truffatore alle forze dell’ordine.

Nel frattempo, a Modica, l’Unitre ha organizzato un incontro nell’ambito dei “Giovedì dell’Unitre”, focalizzato sulla prevenzione delle truffe agli anziani. Durante l’evento, è stato presentato un vademecum realizzato dalla polizia locale, intitolato “Proteggiti dalle truffe. Guida per anziani”, che offre consigli pratici su come riconoscere e difendersi dai raggiri più comuni.

Queste iniziative sottolineano l’importanza della prevenzione e dell’informazione per proteggere gli anziani da truffe sempre più sofisticate. La collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locali si rivela fondamentale per contrastare efficacemente questo fenomeno e garantire la sicurezza dei cittadini più vulnerabili.

