Momenti di paura in una casa di Scicli: interviene l’elisoccorso

Non sono gravi le condizioni dell’uomo, un 58enne di Scicli, caduto nella mattina di ieri da una scala mentre nella sua casa di contrada Balatelle, alla lontana periferia di Scicli fra il centro abitato e la borgata di Cava d’Aliga. G. F., queste le iniziali dell’identità dell’uomo, ha riportato dei traumi in varie parti del corpo dovuti alla caduta, traumi che non avrebbero leso parti vitali.

Sono stati i sanitari del 118 ad intervenire subito dopo la caduta. Dopo i primi soccorsi è stato deciso di chiedere l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in un ospedale di Catania. L’uomo è stato trasferito dall’ambulanza all’interno dell’elicottero sanitario nello spiazzo di contrada Zagarone nell’ala fieristica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per rilevare la dinamica dell’incidente domestico e per dare soccorso alle unità intervenute sul posto.

