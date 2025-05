Incidente stradale durante la festa patronale, grave un giovane a Modica

L’incidente si è registrato nella tarda serata di sabato in via Borrometi a Modica. A scontrarsi due scooter a bordo dei quali si trovavano quattro giovani, due per ciascuno di esso. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati due motorini che transitavano per la trafficata arteria cittadina modicana, peraltro alle prese con la festa patronale e, quindi, con il movimento veicolare ancora più intenso. A rilevare l’incidente sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Modica che sono intervenuti anche per agevolare i soccorsi dei quattro feriti. Sul posto anche le ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica e Giovanni Paolo II di Ragusa. In quest’ultimo i feriti giunti a bordo di ambulanze sono stati tre, uno di essi per i politraumi riportati è stato trasferito in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato ricoverato al reparto di rianimazione. Gli altri due rimasti nell’ospedale del capoluogo sono stati ricoverati per le le cure. L’altro ferito trasportato al Maggiore-Nino Baglieri di Modica è ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale modicano. I rilievi degli agenti della Polizia di Stato stanno verificando dinamica e responsabilità dell’incidente.

