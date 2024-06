Il Commissario Capo Rosa Cappello, dopo una lunga carriera, raggiunge il traguardo della pensione: il saluto della Questura

La Questura di Ragusa ha recentemente salutato con grande emozione e gratitudine il Commissario Capo Rosa Cappello, che ha raggiunto il traguardo della pensione dopo una carriera lunga e onorevole all’interno della Polizia di Stato. Nata a Modica, Cappello è entrata nella Polizia di Stato nel 1990 come Ispettore, iniziando il suo percorso professionale a Ragusa come Coordinatrice della Centrale Operativa.

Nel 1994, dopo aver brillantemente superato il corso per diventare specialista della Polizia Scientifica, è stata assegnata come Responsabile del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Ragusa. Nel 2001, ha continuato la sua carriera presso il Commissariato di P.S. di Modica, dove è rimasta fino al 2018. Successivamente, è tornata a Ragusa, ricoprendo il ruolo di Funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto, un incarico che ha svolto con grande dedizione e professionalità fino al giorno della pensione.

I saluti del Questore di Ragusa

Il Questore della Provincia di Ragusa, Dr. Vincenzo Trombadore, ha sottolineato nel suo discorso di commiato l’eccezionale impegno di Rosa Cappello verso il dovere, la sua disponibilità e il suo contributo significativo al coordinamento provinciale della Questura. Trombadore ha elogiato la sua competenza e la capacità di affrontare qualsiasi compito con prontezza e efficienza, qualità che hanno reso Rosa una figura rispettata e ammirata dai colleghi.

Durante la cerimonia, numerosi colleghi hanno ricordato episodi significativi vissuti insieme a Rosa Cappello, evidenziando l’importanza dei legami di amicizia e affetto che si formano tra colleghi e che vanno oltre l’ordinario servizio. Il Questore ha espresso parole di gratitudine per l’infaticabile servizio di Rosa Cappello allo Stato e alla collettività, sottolineando che, anche in pensione, la sua missione di poliziotta continuerà in altre forme.

A conclusione dell’incontro, il Questore ha raccomandato a “Rosanna” di ringraziare i suoi familiari a nome della Polizia di Stato per il loro supporto e comprensione nel corso degli anni, augurando a lei e alla sua famiglia ogni bene.

Tutti i colleghi della Questura di Ragusa si sono uniti per augurare a Rosa Cappello una splendida pensione, riconoscendo il suo straordinario contributo e il suo impegno nel servire la comunità con dedizione e integrità.

