L’ASP di Ragusa ricerca locali per il Consultorio Familiare di Ispica

L’ASP di Ragusa, per il tempo necessario alla effettuazione dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità, è alla ricerca di locali in cui allocare il Consultorio Familiare di Ispica. Sul sito web, o cliccando qui o sul seguente Avviso, sono indicate tutte le informazioni utili per partecipare all’istanza. La validità dell’Avviso è di quindici giorni a far data dalla pubblicazione, avvenuta il 4 giugno 2024.

© Riproduzione riservata