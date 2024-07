Procedura Aperta per l’affidamento in concessione del locale per la gestione del servizio bar presso il P.O. “Giovanni Paolo II” di Ragusa

L’ASP di Ragusa rende noto che, nella piattaforma telematica Aziendale sezione E-procurement – Procedure di acquisto, è stata pubblicata la Procedura Aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento in concessione del locale per la gestione del servizio bar presso il presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Ragusa. Valore complessivo di concessione minimo € 336.000,00 oltre iva, per la durata di anni 6, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 36/2023.

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 23.09.2024 alle ore 13:00.

La documentazione di gara è disponibile ai seguenti indirizzi:

https://app1.websanity.it/MENU/trasparenza1.aspID_Serv=1000&sezione=9030&sottosezione=10903024



https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aspragusa

