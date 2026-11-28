Virtus Ragusa espugna Piedimonte Matese 61-52: Vijber 19, seconda vittoria di fila

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La SuperConveniente Virtus Ragusa ottiene il quinto successo stagionale, il secondo di fila, espugnando per 61-52 il PalaMatese, campo della Faam. Nella decima giornata del campionato di Serie B Interregionale, la squadra di Recupido – pur non brillando in attacco – mantiene quasi sempre la testa avanti, ma il blitz si materializza soltanto in volata. Top scorer Caleb Vijber con 19 punti, ma grande prova anche per Mait Peterson, autore di una doppia doppia da 10 punti e 11 rimbalzi. La Virtus vince in trasferta dopo 41 giorni: non capitava dal 18 ottobre sul campo di Rende.

L’approccio non è molto incoraggiante: la squadra appare subito imballata e coach Recupido deve fermare la partita in meno di 2’, con i padroni di casa sull’8-0. Che non sia una serata facile lo si intuisce dalle percentuali (0/8 dal campo per gli ospiti in avvio), ma anche la Faam si adegua in fretta. Il primo canestro ragusano dopo 3’40” porta la firma di Tommaso Lanzi, ma l’attacco dipende soprattutto da Caleb Vijber: l’olandese segna 7 dei primi 12 punti della Virtus, gli ultimi tre coincidono col primo vantaggio della serata (10-12 al 6’). Pareggia Jasarevic, poi lungo digiuno fino all’altra tripla di Orrego: 12-15 Ragusa al termine della prima frazione. Nella seconda si riparte da Vijber e da due “bombe” di Matera, che sfiora anche la terza. Piscetta dà respiro a Ragusa con l’appoggio da sotto. Per fortuna la difesa comincia a sopperire all’attacco asfittico, disturbando le linee di passaggio e imponendo una fisicità che Matese soffre visibilmente in avvicinamento al ferro. Bandiera penetra da sinistra (22-28), segna anche Peterson in semi transizione (22-30), segno che per la SuperConveniente diventa tutto più facile quando riesce a non fare schierare la difesa avversaria. A metà gara ci sono sei punti fra le squadre (24-30). Matese tira 9/31 dal campo, Ragusa un filo meglio (11/28). Per vincerla serve qualcosa in più.

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Quel qualcosa in più prova a darlo la tripla di Lanzi, con cui Ragusa registra il massimo vantaggio di serata sul +9. Ma è un fuoco di paglia, perché a salire è l’intensità degli avversari, che si riavvicinano progressivamente con De Ninno e Teghini. Quest’ultimo, addirittura, in un momento di trance agonistica sigla il sorpasso sul 36-35 al 24’. Piscetta interrompe un parziale aperto di 12-2 per i casertani, ma entrambe le squadre vedono il canestro col binocolo nonostante la forte tensione agonistica di una partita incerta. A dare un po’ di fiducia alla Virtus, nel finale di quarto, sono i due canestri di Peterson e quello di Fabi: 40-43 al 30’. Il centro estone risulta fra i migliori anche in avvio di ultima frazione, quando genera la tripla di Vijber col rimbalzo d’attacco (40-46) e ostruisce la visuale agli avversari. La Virtus ha un guizzo con Sorrentino: la sua tripla vale il +11 (42-53). Ma anche stavolta c’è da soffrire il ritorno dei padroni di casa: Teghini e Razzi sono protagonisti col parziale di 8-0 che riapre tutto. A quel punto ogni dettaglio può tornare utile: Porcu piazza un canestro a fil di sirena (quello del 50-55) e un rimbalzo offensivo, Orrego ci mette una difesa mostruosa, Fabi due canestri da capitano vero. L’assalto finale della Faam non dà i suoi frutti e l’accelerazione di Lanzi è la ciliegina sulla torta. La Virtus torna a casa con due punti fondamentali e col secondo successo di fila in campionato.

Il tabellino

Faam Matese-SuperConveniente Virtus Ragusa 52-61

Faam Matese: Cuardiello ne, Brescianini ne, Calò, Puca ne, Gutierrez ne, De Ninno 14, Razzi 3, Cessel 6, Abete 7, Teghini 14, Jasarevic 2, Matera 6. All. Mucci

SuperConveniente Virtus Ragusa: Bandiera 2, Piscetta 4, Orrego 5, Porcu 2, Fabi 8, Tumino G., Vijber 19, Sorrentino 3, Peterson 10, Lanzi 8. All. Recupido

Arbitri: Galieri di Campobasso e Mandato di San Nicola la Strada (Caserta)

Parziali: 12-15; 24-30; 40-43

La vittoria precedente: Virtus Ragusa supera Sora 91-83 al PalaPadua: Lanzi 23, Fabi 22, Peterson decisivo.

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